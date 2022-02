Generationentreff in Lunz am See: Projekt läuft an

Es ist so weit, die Vorbereitungsarbeiten für den Generationentreffpunkt zwischen Schulwiese und Friedhof in Lunz sind abgeschlossen. Christian Paumann und Umweltgemeinderat Eduard Leichtfried präsentierten den Vertretern aller Sportvereine den aktuellen Stand des Projekts. Irene Kerschbaumer, die zuständige Regionalberaterin der NÖ.Regional.GmbH, lobte die professionelle Projektabwicklung. „Das Angebot verschiedener, jederzeit zugänglicher Trainingsmöglichkeiten für alle Altersstufen in Zentrumsnähe ist einmalig und soll auch Gäste ansprechen“, betonte der Lunzer Bürgermeister Josef Schachner.

Am Sonntag, 15. Mai, werden die neuen Anlagen im Rahmen eines großen Sportfestes zur Benützung freigegeben. Eine eigene Showtruppe präsentiert dabei auch die Trainingsmöglichkeiten der Calisthenics- Anlage, dem sogenannten „Power platzl“, ebenso werden Instruktoren für die Boule- und Slacklineanlage anwesend sein.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden