Hafnerhotel Wieselburg: Vollbelegung in den ersten Tagen

Die „Hafnerbar“ ist schon seit ihrem Pre-Opening Mitte Jänner von Donnerstag bis Samstag zu einem beliebten abendlichen Treffpunkt geworden. Seit 1. März hat die Bar nun an sieben Tagen die Wochen geöffnet. Das Team unter Top-Sommelier Roman Bolschetz verwöhnt nun auch mit Frühstück- und Mittagsangeboten. „Dank der Soft-Opening-Phase seit Anfang des Jahres konnte sich das Team super eingewöhnen und zusammenspielen. So waren wir voll reiner Vorfreude auf den Übergang in den Regularbetrieb“, zeigt sich Roman Bolschetz zufrieden.

Ebenfalls seit 1. März geöffnet hat auch das „Hafnerhotel“, das 16 Zimmer und drei Appartements anbietet – alle ausgestattet mit unterschiedlichen Kachelofenanlagen. Und zum Start mit externen Gästen war das Hotel gleich voll belegt. „Die Ab Hof-Messe hat gleich zu Beginn für volle Zimmer gesorgt, was uns natürlich sehr freut, aber gleich auch besonders gefordert hat“, sagt Bolschetz.

Dass der Start für das Hotel ein so gelungener war, stimmt Bolschetz sehr glücklich: „Die Gäste fühlen sich bei uns direkt rundum wohl und das ist das schönste Kompliment.“

Und so wird hoffentlich auch dieses kleine Hoppala in der ersten regulären Betriebswoche als lustige Anekdote in Erinnerung bleiben: „Der Einzige, der sich für einen kurzen Moment nicht ganz so wie zu Hause fühlen durfte, war wohl ich, als mich das Schließsystem eines Abends selbst ausgesperrt hat“, wie Bolschetz amüsiert ausplaudert.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.