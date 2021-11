ZKW und Stadtgemeinde Wieselburg setzen auf nachhaltige Mobilität

Nachhaltigkeit ist sowohl für ZKW als auch für die Stadtgemeinde Wieselburg ein wichtiges Thema. Daher hat man gemeinsam ein Mobilitätskonzepts entwickelt, das unter anderem einen Ausbau des Radwegenetzes mit einer Anbindung des ZKW-Werks vorsieht. Weiters wird der Radweg in der Rottenhauser Straße teilweise verbreitert und die Beleuchtung verbessert.

Zusätzlich soll im Frühjahr 2022 ein neuer Radabstellplatz in der Scheibbser Straße sowie ein direkter Zugang zum Werksgelände mit einer Brücke über die Bahngleise eingerichtet werden. ZKW plant zudem, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Fahrräder für die Strecke zwischen Bahnhof und Betriebsgelände zur Verfügung zu stellen. 2022 wird ZKW in der eigenen „myZKW“-Mitarbeiter-App‎ auch eine Mitfahr-Plattform vorstellen, mit der sich Mitarbeiter zu Fahrgemeinschaften vernetzen können. Eine Elektro-Tankstelle mit vier Ladepunkten beim Mitarbeiterparkplatz in der Rottenhauser Straße wird das neue Mobilitätsangebot ergänzen.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

„Nachhaltigkeit ist ein zentraler Teil unserer Strategie. Wir fördern umweltbewusstes Verhalten nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch am Weg zur Arbeit“, erklärt Stefan Hauptmann, General Plant Manager ZKW Lichtsysteme Wieselburg.

Einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit

Gemeinsam mit ZKW hat die Stadtgemeinde im Fokus, das Radwege-Netz auszubauen und damit das Radfahren attraktiver zu machen. Die neue Radabstellanlage in der Scheibbser Straße, für die ZKW rund 300.000 Euro investiert, wird rund 140 Stellplätze umfassen. Die Anlage erweitert die Kapazitäten des Radparkplatzes in der Rottenhauser Straße, der 70 Plätze bietet.

Im Laufe des Jahres 2023 soll dann der neue, rund 700 Meter lange Radweg der Stadtgemeinde Wieselburg vom Ortsende bis in die Stefan-Denk-Straße fertig sein, der direkt an der neuen ZKW Radabstellanlage vorbeiführt (Investitionsvolumen: rund 1 Million Euro). Der betriebseigene Pkw-Parkplatz in der Scheibbser Straße soll zukünftig nur mehr für Berechtigte, Einspurige sowie Besucher zur Verfügung stehen. Um das Angebot den Mitarbeiter näher zu bringen, wird ZKW einen Folder gestalten, der alle Informationen zum Radwegenetz bzw. zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln enthält. „Als nachhaltig agierendes Unternehmen wollen wir alternative Verkehrsmittel wie das Fahrrad fördern und Fahrgemeinschaften unterstützen“, sagt Hauptmann.

„Ein Kernstück des gemeinsamen Mobilitätskonzeptes ist der Radweg von der Stefan-Denk-Straße bis zum Ortsende von Wieselburg. Er stellt einen weiteren wesentlichen Baustein des umfangreichen Radwegekonzeptes der Stadtgemeinde Wieselburg dar und dient zahlreichen Schülerinnen und Schülern aus dem Ortsteil Zeil als Schulweg zur Volks- bzw. Mittelschule. Weiters verbindet der Radweg den Ortsteil Mühling der Landgemeinde Wieselburg mit dem Wieselburger Stadtkern“, sagt Bürgermeister Josef Leitner.

Mobilitätskonzept

Im Rahmen seiner Standortstrategie SICHA (Sustainable, Innovative, Competitive, Healthy, Attractive) legt ZKW besonderen Fokus auf die Themen Nachhaltigkeit und Arbeitgeber-Attraktivität. Um die Mobilität zukünftig nachhaltiger zu gestalten, hat der Lichtsysteme-Spezialist gemeinsam mit der Stadtgemeinde Wieselburg Verkehrsaufkommen- und infrastruktur in den betroffenen Stadtteilen analysiert. Ziel der Studie war es, ein gesamtheitliches Mobilitätskonzept, das den PKW-Verkehr, aktive Mobilitätsformen (zu Fuß, Fahrrad), öffentliche Verkehrsmittel und Betriebsverkehrsmittel beinhaltet, zu entwickeln und Maßnahmen zur Verkehrssicherung und Verkehrsberuhigung zu definieren.

Zudem will man auf Änderungen bei den Verkehrsströmen reagieren, die sich aus der Umfahrung Wieselburg sowie der Neugestaltung des ZKW Logistikzentrums in der Scheibbser Straße ergeben. So wurde in der Manker Straße bereits eine Linksabbiegespur in die Rottenhauser Straße eingerichtet. Diese verhindert, dass es trotz vermehrter Nutzung der Umfahrungsabfahrt Manker Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt.