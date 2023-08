Wieselburg: Von Rad- über Leder- bis zur Karosserie-„Werkstadt“

Wer sein handwerkliches und kreatives Geschick ausprobieren will, der ist in der „Werkstadt Wieselburg“ genau richtig. „Der Erfolg im vergangenen Jahr hat uns bestärkt. Zahlreiche Kurse waren ausgebucht. Heuer haben wir mit der Stoff-, Elektro- und Karosserie-Werkstadt auch drei neue Anbieter im Programm“, schildert Koordinatorin Gabriela Dorn-Scheruga.

Die erste Werkstadt findet bei der Firma Radsport Weichberger statt. Am 15. und 22. September lädt diese in die „Rad-Werkstadt“. Am 14. Oktober lädt die Handarbeitsrunde in die „Stoff-Werkstadt“ in der Grestner Straße, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Technik des Stoffdrucks eingeführt werden. Weiters im Programm sind die „Adventgarten-Werkstadt“ (24. November, Haus der Zukunft mit Gabriele Haugensteiner), die „Spengler-Werkstadt“ (12. Jänner, Firma Tuppinger), die „Schmiede-Werkstadt“ (20. Jänner, FTZ Francisco Josephinum) und die Leder-Werkstadt (24. Februar, Christian Faschingleitner). Danach folgen zwei neuen Events: die „Elektro-Werkstadt“ am 22. März bei der Firma Scheichelbauer und die „Karosserie-Werkstadt“ am 19. April bei der Firma Roth KSL in Kemmelbach. Den Abschluss bildet die „Back-Werkstadt“ am 17. Mai in der Bäckerei Neubacher.

„Die Teilnahme an der „Werkstadt“ ist kostenlos und für alle Altersstufen“, lädt die zuständige Stadträtin Sabine Rottenschlager ein. Die Anmeldung läuft ab sofort unter office@wieselburg.at oder 07416/52319 (begrenzte Teilnehmerzahlen).

Parallel zu den „Werkstadt“-Terminen findet auch wieder von September bis Juni jeweils einmal im Monat ein Reparatur-Café im Haus der Zukunft statt. Der erste Termin ist am 30. September.