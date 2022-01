Schnelle PCR-Tests in der Wieselburger Apotheke

Die Auswertung der PCR-Tests ist derzeit oft mit langen Wartezeiten verbunden. Für all jene, die aber das Testergebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen, gibt es nun ein weiteres Angebot in Wieselburg. „Wir haben schon vor Weihnachten zwei hochsensible Geräte angeschafft. Damit können wir bis zu 200 Tests täglich durchführen und eine Auswertung innerhalb von drei Stunden garantieren“, erklärt Apothekerin Petra Essletzbichler. Die Kosten pro Test betragen 90 Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch in der Apotheke möglich.

„Unser zusätzliches Angebot ist unabhängig von den Behörden und unseren Testungen im Messezentrum“, erklärt Essletzbichler. Auch die Zusammenarbeit mit den Covid-Fighters laufe parallel wie gewohnt weiter.

Für die Bearbeitung der Tests war laut Apothekerin eine umfangreiche Einschulung des Personals notwendig. „Da heißt es, besonders sauber und genau zu arbeiten. Aber es macht uns natürlich unabhängiger und wir können in bestimmten Situationen schneller reagieren, damit jeder rechtzeitig sein Testergebnis erhält.“