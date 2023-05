Wieselburg: Wohnungschlüssel an neue Besitzer übergeben

„Es war eine schwierige Baustelle, schwierig, weil der Bürgermeister nicht weit entfernt wohnt und hier die Bauaufsicht übernommen hat“, meinte Christian Rädler, Geschäftsführer der WETgruppe scherzhaft bei der Schlüsselübergabe für die neuen Wohnungsbesitzer in Richtung des Wieselburger Bürgermeisters Josef Leitner.

Die WETgruppe | Gebau-Niobau errichtete mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung auf dem Grundstück in der Breiteneicher Straße 5 eine Wohnhausanlage mit insgesamt 42 Eigentumswohnungen in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung. 56,67 m² bis 100 m². Den Erdgeschoßwohnungen sind teilweise Eigengärten mit Terrassen zugeordnet. Alle anderen Wohnungen sind entweder mit Balkonen, Loggien oder Dachterrassen ausgestattet. Aus der Überzeugung, dass Klima- und Umweltschutz nicht nur in Blick auf die Zukunft, sondern auch für die heutige Lebensqualität unzählige Vorteile bringen, will die WETgruppe mit gutem Beispiel vorangehen und ökologisches Bauen zur Selbstverständlichkeit werden lassen. Gezielte Maßnahmen in den Bereichen nachhaltiges Bauen & Bewirtschaften, Energie und Mobilität zeichnen die Objekte der WETgruppe aus.

„Es freut mich, dass Sie sich für Wieselburg entschieden haben“, hieß Bürgermeister Josef Leitner die neuen Wieselburger herzlich willkommen. Landtagsabgeordneter Anton Erber betonte, dass der Wohnbau aus Sicht der Landesregierung NÖ drei Ziele verfolgen würde: „Das sind zum einen die mehr als 30.000 Arbeitsplätze, die dadurch geschaffen werden, aber auch die hohen Umweltstandards, die durch ökologisches Bauen gewährleistet werden und die soziale Komponente, die durch die hohen Förderungen des Landes NÖ das Wohnen für alle leistbar macht.“ Den göttlichen Beistand erhielten die Mieter von Pfarrer Daniel Kostrzycki, der vor der Übergabe die Wohnhausanlage und die Wohnungsschlüssel segnete.

