Zarnsdorf: Neuer Platz für Gedenkkreuz und neuer Rastplatz

Dieses Kastenkreuz wurde zur Erinnerung an Gisela List, der Ehefrau von Anton List, dem Gründer der Bundesanstalt für Milchwirtschaft in Wolfpassing, errichtet. Sie war an dieser Stelle auf dem Weg zur Entbindung ins Krankenhaus Scheibbs im Mai 1932 verstorben.

Pfarrer Hans Lagler segnete den neuen Platz am Abend des Fronleichnamtages. Im Anschluss lud die Gemeinde Wolfpassing zur Agape, die aufgrund des einsetzenden Regens kurzerhand ins FF-Haus Zarnsdorf verlegt wurde. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich Bürgermeister Friedrich Salzer bei Hermann Hinterberger sen. für die langjährige Pflege und Betreuung dieser Gedenkstätte.