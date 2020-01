Manfred Schrattner - Goldene Medaille der Stadt Scheibbs

In Würdigung seiner Verdienste als Ortsgruppenvorsitzender des Pensionistenverbands Neubruck–St. Anton–Puchenstuben.

Manfred Schrattner trat im Jahr 1990 dem Pensionistenverband Neubruck–St. Anton–Puchenstuben bei. Von 1997 – 2005 fungierte er als Obmann Stellvertreter, von 2005 – 2019 als Obmann. Am Beginn der Obmannschaft von Manfred Schrattner zählte die Ortsgruppe 121 Mitglieder. Beim Ausscheiden 168 Mitglieder. Er legte sehr viel Wert auf Sport - im speziellen auf Gesellschaftskegeln und Stocksport. Mittlerweile nimmt er sogar bei Seniorenmeisterschaften teil. Die Ortsgruppe veranstaltet 7 bis 8 Ausflüge im Jahr. Zum Beispiel regelmäßige Wanderungen und Gesellschaftsschnapsen oder auch die Teilnahme an Landes- und Bezirkswanderungen. Nach 14 Jahren legte Manfred Schrattner bei der Jahreshauptversammlung im Jahr 2019 den Vorsitz des Pensionistenverbands der Ortsgruppe Neubruck–St. Anton–Puchenstuben zurück. Als neuer Vorsitzender wurde Friedrich Hofmarcher bestellt.

OSR Andreas Handl - Goldene Medaille der Stadt Scheibbs

In Würdigung seiner Verdienste als Direktor der SMS Scheibbs die Goldene Medaille der Stadt Scheibbs.

Ab 1979, direkt nach der Ausbildung an der Pädagogischen Akademie in Krems, wurde Andreas Handl Lehrer an der Sporthaupt- beziehungsweise Sportmittelschule Scheibbs. Mit Februar 2002 folgte er Hans-Georg Knoll als Direktor der größten Hauptschule im Bezirk, nachdem er zuvor schon ein halbes Jahr die provisorische Leitung innehatte. Für ihn war das ein einschneidender Schritt, wie er selbst sagt, denn Direktor und Lehrer sind zwei völlig unterschiedliche Berufsfelder.

In Scheibbs begann er 1979 als Physiklehrer, obwohl er an der PädAK eigentlich die Ausbildung für Mathematik und Bildnerische Erziehung absolviert hatte. Er holte dann noch die Lehramtsprüfungen in Physik und Chemie und später auch noch in Informatik nach und unterrichtete eben diese Fächer sowie Mathematik in Scheibbs. Als er 2002 die Leitung der Schule übernahm, hatte die SHS Scheibbs 16 Klassen und 418 Schüler. Heute sind es zwölf Klassen und 277 Schüler. Aber nicht, weil immer mehr Kinder in die Gymnasien gegangen wären - im Gegenteil – es liegt an den geburtenschwächeren Jahrgängen.

Handl zeigte sich immer als Förderer des sportlichen Schwerpunktes der Schule. Dabei war für ihn die breite Basis wichtig. Der Zulauf ist ungebremst. Im Jahr 2019 waren es 43 Anmeldungen für den Sportschwerpunkt, es konnten aber nur 25 aufgenommen werde.

Als Direktor legte Handl – er war übrigens der am längsten dienende Direktor der 1894 gegründeten Schule – vor allem Wert, dass sich Schüler, Lehrer und Eltern wohl fühlen. In seinen ersten Jahren lag der Schwerpunkt auf den Bereichen Erziehung und dem Zusammenleben in der Schule. Am Weg zur Wohlfühlschule gab es viele Verbesserungen der Rahmenbedingungen. Sei es mit Sitzgruppen am Gang, die auch für flexiblen offenen Unterricht genutzt werden, bis hin zu WLan-Verbindungen in allen Klassen. Technische Ausstattung und Anforderungsprofil haben sich ebenso wie die Unterrichtsformen in diesen letzten 17 Schuljahren enorm verändert. Am 31. August des vergangen Jahres hatte OSR Andreas Handl schließlich seinen letzten Arbeitstag an der Sportmittelschule Scheibbs.

KR Johann Vieghofer, MBA - Silberner Ehrenring der Stadt Scheibbs

In Würdigung seiner Verdienste um die Raiffeisenbank Scheibbs – Mittleres Mostviertel den Silbernen Ehrenring der Stadt Scheibbs.

41 Jahre war Johann Vieghofer bei der Raiffeisenbank tätig, 33 Jahre davon als Geschäftsleiter. Er entwickelte die damalige Raiffeisenbank Scheibbs-Gaming in insgesamt vier Fusionen zur nunmehr größten österreichischen primären Raiffeisenbank, der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel mit. Nähe trotz Größe waren dabei keine geflügelten Schlagworte, sind doch nach wie vor neben der Bankstelle in Scheibbs relevante Servicebereiche und somit insgesamt 33 Arbeitsplätze vor Ort im Gebäude der Raiffeisenbank in Scheibbs angesiedelt.

Johann Vieghofer wurde in Pöchlarn geboren, er absolvierte die Handelsschule in St. Pölten, nach 2 Jahren bei einer Steuerberatungskanzlei und 2 Jahren bei der NÖ Landes-Hypothekenbank in Wien begann er als Kassier bei der Raiffeisenbank in Melk. 1982 erfolgte der Wechsel in die damalige Raiffeisenbank Scheibbs-Gaming. Vier Jahre später, mit 29, wurde er Geschäftsleiter in Scheibbs. 20 Jahre war er im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Landesbank, seit 2001 als stellvertretender Vorsitzender.

Vier Fusionen fielen in seine Ära. Nach dem Ybbstal und Frankenfels kam Wieselburg und schließlich die Verschmelzung mit der Raiffeisenbank Region Eisenwurzen und Region Melk zur Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel. Dadurch konnte eine nötige Professionalisierung erfolgen. Bei jeder Fusion ist der Fokus aber stark auf dem Miteinander gelegen – denn der Umgang mit den Menschen, die persönliche Wertschätzung und die Weiterentwicklung junger Menschen waren Johann Vieghofer immer sehr wichtig. Seit 1. Dezember des vergangenen Jahres genießt Johann Vieghofer seine Pension.

Funktionen außerhalb der Raiffeisen-Bankengruppe

ab 2011 Spartenobmann der Sparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer NÖ

ab 2013 Präsident der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft NÖ

2009: Verleihung Kommerzialrats-Titel

2009 Abschluss des MBA Studiums an der SMA (Sales Manager Akademie – Wien)

Christine Dünwald-Specht - Goldener Ehrenring der Stadt Scheibbs

In Würdigung ihrer Verdienste als Bürgermeisterin der Stadt Scheibbs den Goldenen Ehrenring der Stadt Scheibbs

In der Gemeinderatssitzung vom 11. November 2009 wurde Christine Dünwald zur Bürgermeisterin von Scheibbs gewählt. Christine Dünwald war damit die erste Bürgermeisterin in der 657-jährigen Stadtgeschichte von Scheibbs.

Sie wurde 2001 Mitglied des Gemeinderates, 2004 Stadträtin für Kultur und Bildung, Wirtschaft und Tourismus, im Jahr 2007 zur Vizebürgermeisterin und im Jahr 2009 zur Bürgermeisterin gewählt. Mit 12. September 2019 übergab Sie das Amt nach reiflicher Überlegung an den bisherigen Vizebürgermeister Franz Aigner.

Die größte Errungenschaft in ihrer Amtszeit war sicherlich die NÖ Landessaustellung 2015. Die Vorbereitungen für die Bewerbung waren eine große Herausforderung und es gelang nur durch die parteiübergreifende Zusammenarbeit der Gemeinden im ganzen Bezirk die Ausstellung nach Neubruck und in die Region zu holen. Durch die Zusage sind damals insgesamt 1,2 Millionen Euro nach Scheibbs geflossen und zahlreiche Projekte, wie die Stadtmole an der Erlauf, konnten umgesetzt werden. Nebenbei hat sich auch wohnbautechnisch in Scheibbs einiges verändert. Es sind 100 Wohnungen entstanden und der Umbau des Hotels konnte auf Schiene gebracht werden.

Die Gründe für ihren Rückzug aus der Gemeindepolitik waren rein privater Natur. Nach zehn Jahren leben nach dem Terminkalender genießt sie nun wieder mehr Zeit mit ihrer Familie und beim Segeln.