Wirtschaftskammer Scheibbs: Zeit zum Netzwerken

Nachdem dieser 2020 in der Volksbank in Purgstall stattgefunden hatte, lud WK-Bezirksobfrau Erika Pruckner heuer in Kooperation mit den Direktoren-Team der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel Leopold Grubhofer, Kurt Moser und Hannes Scheuchelbauer in den Raiba-Festsaal hoch über den Dächern Wieselburg. Dabei gewährte die Raiffeisenbank erste Einblicke in das neue Gebäude. 2.857 aktive Wirtschaftskammer-Mitglieder hat der Scheibbser Bezirk.

„Dank unserem guten Mix aus Gewerbe, Handel, Tourismus, Dienstleistern und Industrie und da bei uns Zusammenhalt, Zusammenarbeit und das Miteinander an erster Stelle stehen sind wir in unserem Bezirk auch gut durch die herausfordernden und schwierigen letzten Jahre gekommen“, betonte Erika Pruckner, die sich mit ihrer offiziellen Ansprache bewusst kurz hielt. „Heute ist nicht die Zeit für offizielle Reden, sondern zum Netzwerken, Erfahrungen austauschen und gemütlich Plaudern“, sagte Pruckner, die unter den rund 140 Gästen unter anderem auch Bezirkshauptmann Johann Seper, Landtagsabgeordneten Anton Erber, die Wirtschaftskammer-Direktorin Sandra Höfer, Stadtrat Josef Lechner, Bezirkskommandanten Thomas Heinreichsberger, FJ-Direktor Alois Rosenberger, die WK-Funktionäre Bürgermeister Karl Gerstl, Norbert Brunner, Ingrid Pruckner und Richard Weninger sowie die institutionellen Partner Martin Gassner (ÖGK) und Franz Rafetzeder (BBK) begrüßen konnten. Natürlich ließen sich auch die Vertreter von Volksbank (unter anderem die Regionaldirektoren Johannes Pils und Josef Krawczikowski) und der Sparkasse Scheibbs (Vorstandsdirektor Mario Nefischer) den Empfang nicht entgehen.

Kulinarisch verwöhnte Haubenwirt Stefan Hueber aus St. Georgen/Leys gemeinsam mit Silvia Aigner und ihrem Team die Gäste. Am Buffet konnten die Gäste unter anderem ein Simmental Rind Roastbeef mit Winterspargel, Schädlsulz mit Kürbiskernöl, vegetarische Austern, Nebrucker Lachsforellen, einen Prosciutto vom Ötscherblick Schwein, Schaf- und Bergkäse und vieles mehr verkosten.

