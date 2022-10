Dünwald-Specht neue Bezirkschefin der Scheibbser Senioren

Der neue Vorstand:

Obfrau: Christine Dünwald-Specht (Scheibbs); Obfrau-Stellvertreter: Theresia Speiser (Scheibbs), Gottfried Preuler (Randegg), Franz Ditzer (Purgstall); Kassier: Franz Sturmlechner (Oberndorf), Schriftführerin: Rosemarie Hauß-Praschl (Scheibbs).

Kassaprüfer: Johann Schagerl (Steinakirchen), Franz Grissenberger (Gresten).

Ehrungen:

Großes Ehrenzeichen in Silber: Engelbert Fahrnberger; Ehrenzeichen in Gold: Franz Schalhas; Ehrenzeichen in Silber: Elisabeth Kloimüller, Anna Wurzenberger, Franz Grissenberger; Ehrenzeichen in Bronze: Theresia Speiser.