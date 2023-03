Stadtkapelle Wieselburg weiter mit bewährtem Führungsduo

Bei der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Stadtkapelle Wieselburg stand dieses Jahr wieder die Neuwahl des Vorstandes am Programm. Viele bekannte Gesichter blieben dem Vorstand erhalten, jedoch gab es auch einige Neuerungen. Keine Änderung gibt es beim Führungsduo. Martin Gartner, seit sechs Jahren Obmann, und Stefan Wippl, seit vier Jahren Kapellmeister, wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Unverändert im Amt bleiben auch Kassierin Anita Weinzierl und ihre Stellvertreterin Barbara Kerschbaumer. Bei den Kassenprüfern unterstützt künftig Romana Wurzer Lukas Gartner. Sie ersetzt in dieser Funktion Martin Holzer. Neue Schriftführerin ist Katharina Sterkl. Ihr Vorgänger Patrick Mangeng übernimmt nun ihre Stellvertretung und ist zudem, gemeinsam mit Sepp Kaiser, Obmann-Stellvertreter. Nicht mehr im Vorstand ist der bisherige Schriftführer-Stellvertreter Dominik Sauer. Bei den Marketenderinnen wurde Eva Steiner neu ins Amt gewählt. Lisi Brandt ist ihre Stellvertreterin.

Fixpunkte im Jahreskalender sollen auch heuer die Veranstaltungen „Klingendes Wieselburg“, der Frühschoppen sowie das Herbstkonzert sein.

