Verein Sirius Wang: Manuel Haselsteiner als Obmann bestätigt

Hauptpunkt der 13. Jahreshauptversammlung waren neben dem Jahresrückblick die Neuwahlen des Vorstands. Die Mitglieder bestätigten dabei einstimmig Obmann Manuel Haselsteiner und Stellvertreter Leo Heindl in ihren Positionen. Auch der übrige Vorstand blieb bis auf eine Position unverändert. Anita Heindl ist weiterhin Schriftführerin, Andreas Wolkenstein Kassier und Thomas Ekker sein Stellvertreter. Matthias Seifert bleibt Pressebeauftragter, Hannes Aigner Kreativkopf und Leopold Baierl sowie Mario Aigner werden als Sportrefenten im Vorstand tätig sein.

Sirius-Obmann Manuel Haselsteiner (rechts) und sein Stellvertreter Leopold Heindl. Foto: Verein Sirius/Seifert

Manuel Haselsteiner und Leo Heindl betonten, dass in den vergangenen zwölf Jahren etlichen Menschen in Not bei zahlreichen umgesetzten Projekten geholfen werden konnte und dass mindestens die nächsten vier Jahre auch mit vollem Elan versucht werde, gemäß den Vereinsgrundsätzen „selbstlos, individuell, rücksichtsvoll, intuitiv, unabhängig, seriös“ zu helfen.

Matthias Seifert berichtet über die Projekte des Vorjahrs sowie die gute Zusammenarbeit mit dem Hospizverein Scheibbs, Esperanza Oberndorf und dem Lebensabendverschönerungsverein, die Sirius mit Spenden aus aktuellen Projekten unterstützt. Aktuell zählt der Verein 368 unterstützende Mitglieder.

Die nächste Veranstaltung von Sirius ist die Teilnahme beim Wanger Advent am 9. und 10. Dezember, dessen Reinerlös dem Hospizverein Scheibbs zugute kommen wird.