„Neutralität ist Mahnung und Auftrag zugleich“

Die beiden NÖ Bauernbund-Vertreter, Landesobmann Stephan Pernkopf und Landesdirektor Paul Nemecek (beide aus Wieselburg), trafen in der Vorwoche die aus Gresten stammende Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Dabei verständigten sich die drei auf die gemeinsame Position zur immerwährenden Neutralität. Alle drei Politiker entstammen dem NÖ Bauernbund, der politischen Heimat Leopold Figls, dessen geistiges Erbe auch heute noch Fundament der Bauernbundarbeit ist.

„Die globalen Krisen, Kriege und Herausforderungen haben tiefe Spuren hinterlassen. Spuren, welche überwunden werden müssen, damit Österreich weiterhin erfolgreich und sicher seiner Vorbildrolle gerecht werden kann und gemeinsam für die Bevölkerung sowohl die Errungenschaften der Vergangenheit bewahrt bleiben, als auch weitere Schritte zur Weiterentwicklung möglich sind. Neutralität wurde durch Krieg wichtiger und dient uns seit fast 70 Jahren als Fundament für den erfolgreichen österreichischen Weg“, betonen Tanner, Pernkopf und Nemecek.

Die Neutralität sei federführend durch den ehemaligen Bundeskanzler, Außenminister und Landeshauptmann Leopold Figl in schweren Zeiten entwickelt, für schwere Zeiten gemacht und umgesetzt worden. Genau dieser Tage vor 68 Jahren, im Zeitraum vom 12. bis 15. April 1955 gelang ihm in Moskau der Durchbruch der Verhandlungen.

„Figl hatte diese Fähigkeit zur Zusammenarbeit über alle Grenzen hinweg und sein Brückenbau, der nicht nur politische Gegner verband, erschuf auch die Brücke in eine erfolgreiche Zukunft. Für den NÖ Bauernbund ist daher auch die Verankerung der Neutralität im Arbeitsprogramm in Niederösterreich Mahnung und Auftrag zugleich. Gerade in diesen Zeiten werden wir sicher nicht müde, für diese einzutreten“, stellen Pernkopf und Nemecek abschließend fest.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.