NÖ Bauernbund-Direktor Nemecek gedenkt Nachkriegshelden Figl

„Leopold Figl hat dieses Land geprägt wie kaum ein Politiker vor oder nach ihm. Seinem Lebenswerk der Wiederherstellung der Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln nach dem 2. Weltkrieg ist es zu verdanken, dass in Österreich Leben gerettet wurden und keine tödliche Hungersnot ausgebrochen ist“, zeigt NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek die Leistungen des größten österreichischen Helden der Nachkriegszeit auf.

Als niederösterreichischer Bauernbunddirektor war Figl, der später als Bundeskanzler, Nationalratspräsident, Außenminister und Landeshauptmann von Niederösterreich so maßgeblich zum Zustandekommen des Staatsvertrags und den Wiederaufbau Österreichs beitrug, von Oktober 1944 bis Jänner 1945 in Mauthausen inhaftiert. Für seine Überzeugung und dem Glauben an ein starkes Österreich musste er hier und zuvor im Konzentrationslager Dachau unzählige Misshandlungen über sich ergehen lassen. Aus dieser Zeit stammt auch sein Versprechen, die niederösterreichische Bauernschaft bei einer Befreiung Österreichs jährlich in eine Wallfahrt nach Mariazell zu führen.

„Dieses Versprechen werden wir im heurigen September bereits zum 77. Mal einlösen und ehren damit diesen großen Niederösterreicher und Bauernbündler“, sagt Nemecek abschließend.

Foto: NÖ Bauernbund

