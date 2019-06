Starker Auftritt am Bauerntag in Wieselburg .

Einen enormen Andrang konnte der Niederösterreichische Bauernbund bei seinem traditionellen Bauerntag - in seiner bereits neunten Auflage - verzeichnen: Trotz des hochsommerlichen Wetters und der hohen Temperaturen im Festzelt folgten am Samstag mehr als 1900 Landwirtinnen und Landwirte der Einladung von NÖ Bauernbundobmann Stephan Pernkopf und Klaudia Tanner nach Wieselburg.

Im Mittelpunkt standen die sehr vielfältigen Herausforderungen an die Landwirtschaft – die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln nachhaltig sicherzustellen, sich in diesem Zusammenhang auch in der Diskussion um die Pflanzenschutzmittel zu behaupten, dem Klimawandel zu begegnen, und sich auf zukünftige Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 optimal vorzubereiten.

Bauern als verlässliche Partner auch in turbulenten Zeiten

Die Einigkeit, Verlässlichkeit und Stärke des Niederösterreichischen Bauernbunds als politische Interessensvertretung der Bäuerinnen und Bauern und des gesamten ländlichen Raums wurde im Vorfeld der Nationalratswahl im Herbst unter Beweis gestellt.

„Auf Bundesebene konnten wir mit Sebastian Kurz bereits Vieles umsetzen und auf den Weg bringen, um unsere Landsleute zu entlasten und Österreich wieder an die Spitze zu bringen. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Bis zur Veröffentlichung des Ibiza-Videos hat die Bundesregierung gute Arbeit geleistet. Eine Koalition aus Machtarroganz und Abgehobenheit hat diese herabwürdigend abgewählt. Wir brauchen eine Bundesregierung und einen Bundeskanzler mit Hausverstand“, betonte Stephan Pernkopf in Richtung des Festredners, ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz, der schon beim Einzug in das Festzelt von den Bauernbundfunktionären, Bäuerinnen und Bauern mit tosenden Applaus begrüßt worden war.

„Sebastian Kurz ist einer von uns und er versteht uns“, sicherte ihm Pernkopf volle Unterstützung zu. Heftig prangerte der NÖ Bauernbundobmann den Stillstand in der Bundesregierung, die populistischen Attacken auf die Landwirtschaft und teure Wahlzuckerl der rot-blauen Allianz an, die aktuell im Raum stehen.

Kurz: Weg der Reformen weitergehen

Als Ehrengast der Veranstaltung hob Bundesparteiobmann Sebastian Kurz die Bedeutung einer stabilen Bundesregierung für eine verantwortungsvolle Agrarpolitik als verlässlichen Partner für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe hervor.

„Uns ist in der 18-monatigen Regierungsperiode vieles gelungen, die Beendigung der Schuldenpolitik, die Senkung der Steuerlast im Sinne der arbeitenden Menschen und Maßnahmen gegen die illegale Einwanderung – diesen Weg möchte ich gerne weitergehen“, betonte Bundesparteiobmann Sebastian Kurz in seiner Festrede und sprach sich für die Bewahrung eines lebens- und liebenswerten Österreich aus. Kurz hob die hohen Standards der rot-weiß-roten Lebensmittel hervor, welche auch für Importe gelten müssen und forderte eine ordentliche Unterstützung und gute Rahmenbedingungen für die heimischen Bäuerinnen und Bauern.