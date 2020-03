Ab Hof Messe in Wieselburg eröffnet .

Am 6. März hat die 26. AB HOF Messe in Wieselburg im Beisein von Bundesministerin Elisabeth Köstinger und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ihre Pforten geöffnet. Bei Europas Leitmesse für bäuerliche Direktvermarkter wurden in neun Kategorien Auszeichnungen vergeben. Die Messe läuft noch bis Montag, den 9. März.