Demenz annehmen und sich offen darauf einlassen

Zum bereits dritten Mal nach 2017 in St. Pölten und 2022 in Perchtoldsdorf hatte das Demenz-Service NÖ vergangenen Freitag zum NÖ Demenztag geladen. Schauplatz war heuer Wieselburg und der Besuch war „hervorragend“, wie sich Demenzkoordinatorin Renate Gabler-Mostler freute. Angehörige von Demenz-Betroffenen konnten sich bei Vorträgen, Workshops und jeder Menge Infostände Tipps und Informationen holen und im Gespräch mit Fachpersonen mehr über das Thema Demenz erfahren. Schwerpunkt war heuer das Thema Beschäftigung. Verschiedene Vorträge und Workshops boten Inspiration dazu, wie von Demenz Betroffene beschäftigt werden können.

„Mit über 22.000 Demenz-Betroffenen allein in Niederösterreich und einer Prognose von fast 50.000 bis zum Jahr 2050 wird deutlich, dass wir vor einer drängenden gesellschaftlichen Frage stehen“, betonte NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Christoph Luisser (FPÖ), der der Veranstaltung ebenso wie der Wieselburger Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ) einen Besuch abstattete. „Veranstaltungen, wie der NÖ Demenztag, bieten die Chance, dazu beitragen, das Bewusstsein zu schärfen, Verständnis zu fördern und letztendlich jene zu unterstützen, die von Demenz betroffen sind”, betonte Luisser (FPÖ).

Beim Infostand des Demenz-Service NÖ, von links: Daniela Schrefl, Martina Gazica, Landesrat und NÖGUS-Vorsitzender Christoph Luisser, Renate Gabler-Mostler und Veronika Antonino. Foto: NOEN

Validationsmasterin Violeta Koppensteiner war eine der Referentinnen des Tages und freute sich, auch viele junge Menschen und angehende Pflegekräfte bei ihrem Vortrag über „Lebensrucksäcke, Perspektiven und Chancen“ begrüßen zu können. „Im Zusammenleben mit Menschen mit Demenz ist es wichtig, den Lebensrucksack dieses Menschen zu kennen, diesen anzunehmen und sich darauf offen einzulassen und die Demenz nicht nur als Herausforderung oder Problem zu sehen. Jeder Mensch hat seine Stellung in der Gesellschaft und diesen Lebensrucksack nimmt er ins Alter mit, denn die Persönlichkeit bleibt ja dieselbe“, sagt Violeta Koppensteiner und rät, genau das im Zusammenleben mit alten, desorientierten Menschen respektieren zu lernen. „Wer weiß, falls etwa die Ö3-Weckerstimme der Nation Robert Kratky jemals dement werden würde, würde er vielleicht täglich um vier Uhr früh ganz Österreich lautstark begrüßen, weil er das immer so gemacht hat. Nur da darf man im Zusammenleben mit ihm nicht damit reagieren, das abzustellen oder gar mit ihm zu schimpfen, dass er leise sein soll, sondern viel eher sich freuen, von der berühmtesten Weckerstimme Österreichs begrüßt zu werden. Die richtige Kommunikation ist da für das Zusammenleben für beide Seiten ganz entscheidend“, führt Koppensteiner im NÖN-Gespräch weiter aus.

Für besondere Aufmerksamkeit im Rahmen des Demenztages sorgte auch Karl Hömstreit von Tanzen ab der Lebensmitte aus St. Anton/Jeßnitz. Er zeigte in seinem Workshop nicht nur, wie Vorsorge mit rhythmischer Bewegung funktionieren kann und Tänze im Sitzen oder am Stuhl, sondern gab danach in der Messehalle auch gemeinsam mit der Senioren-Tanzgruppe aus Wieselburg-Land eine Vorführung, bei der er alle Anwesenden zum Mittanzen einlud. Und viele folgten dieser Einladung.