Grestner waren 200.000 Minuten sportlich aktiv

Ganz egal, ob Laufen, Radfahren oder Wandern, vom 1. Juli bis 30. September waren alle Bewohner der NÖ-Gemeinden wieder aufgerufen sich in der freien Natur zu bewegen. Auch die beiden Gemeinden Gresten Markt und Gresten-Land waren wieder tatkräftig mit dabei.

Die Marktgemeinde Gresten konnte sich über den 5. Gesamtpreis in Niederösterreich in der Kategorie Gemeinde bis 2.500 Einwohner freuen. Die Grestnerinnnen und Grestner schafften fast 200.000 Minuten an sportlicher Bewegung in nur drei Monaten. Auch Gresten-Land kann stolz auf den insgesamt 29. Gesamtpreis mit 108.000 Minuten Bewegung sein.

Kürzlich wurden im Rahmen der „Gesunden Gemeinde“ in der Kulturschmiede an die aktivsten Damen und Herren Geschenkskörbe übergeben. Unter allen anwesenden Sportlerinnen und Sportlern wurden dann noch GWG-Gutscheine verlost.

Die Preisträger:

Gresten:

Männer: 1. Johannes Grissenberger, 2. Lukas Bogenreiter, 3. Manfred Röska

Damen: 1. Elisabeth Scheiblauer, 2. Heide Maria Röska, 3. Judith Scheiblauer

Gresten-Land:

Männer: 1. Gerhard Scheiblauer, 2. Manfred Daurer, 3. Franz Roseneder

Damen: 1. Susanne Schwingenschlögl, 2. Katharina Rana, 3. Elisabeth Heigl