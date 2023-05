Scheibbser Bezirk bleibt „leistbares Pflaster“

Niederösterreich hat einen Nachfrage-Einbruch zu verzeichnen ­– so eine Erkenntnis des soeben erschienenen Immobilienpreisspiegels 2023 des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Egal, ob es sich um Baugrundstücke, neue Wohnungen, Reihen- oder Einfamilienhäuser handelt: Der Preisdruck hat stark nachgelassen. Die Steigerungen haben sich im Vergleich zum letzten Preisspiegel faktisch halbiert. Dennoch sind sie, wenn man die letzten Jahre betrachtet, relativ hoch geblieben“, präzisiert Johannes Wild, Fachgruppenobmann der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Obmann-Stellvertreter des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKÖ. Konkret liegt die Preissteigerung im Bundesland zwischen 5,56 Prozent bei Einfamilienhäusern und 8,53 Prozent für Baugrundstücke.

Weitere markante Details des Preisspiegels: Jene niederösterreichischen Bezirke, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln direkt an Wien angebunden sind, haben an Beliebtheit kaum verloren. In Mödling, Baden, Bruck, Tulln, Korneuburg und Gänserndorf ist die Nachfrage weiterhin hoch und der prozentuelle Rückgang bei der Preissteigerung bei weitem nicht so hoch wie im Schnitt des gesamten Bundeslandes.

Grund in Mödling ist achtmal so teuer wie in Scheibbs

In puncto Baugrundstücke, wo niederösterreichweit eine durchschnittliche Preisveränderung von plus 8,5 Prozent zu Buche steht, stechen Baden und Bruck/Leitha hervor. Hier macht der Anstieg jeweils knapp über 16 Prozent aus. Mödling ist mit 588,77 Euro pro Quadratmeter nach wie vor das teuerste Pflaster. Um diesen Quadratmeterpreis kann man im Scheibbser Bezirk vergleichsweise bereits fast acht Quadratmeter Baugrund erwerben. Auch der Preisanstieg im Bezirk Scheibbs fällt mit 3,1 Prozent sehr human aus. Übrigens: Vor sechs Jahren kostete der Quadratmeter Baugrund in Scheibbs noch 56,7 Euro.

Bei Betriebsgrundstücken muss man in Scheibbs im Schnitt 40,20 Euro pro Quadratmeter hinlegen. Auch hier ist Mödling das teuerste Pflaster mit 213,16 Euro pro Quadratmeter. Allerdings liegt der Preisanstieg im Scheibbser Bezirk mit 7,0 Prozent deutlich über jenem von Mödling mit 2,6 Prozent.

Spitzenreiter bei den Wohnungspreisen (Eigentum/Erstbezug) bleibt ebenso Mödling mit 4.043,05 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Die günstigsten Preise sind in Gmünd (1.543,28 Euro pro Quadratmeter) zu beobachten. Scheibbs gehört auch hier mit 2.139,48 Euro pro Quadratmeter zu den „billigeren“ Gebieten. Mit einem Preisanstieg von 7,2 Prozent zählt das Ötscherland hier allerdings zu den Spitzenreitern.

Zahlen & Daten des Immobilienpreisspiegels der Wirtschaftskammer NÖ 2023 – Quadratmeterpreise für den Bezirk Scheibbs:

Baugrundstücke: 2023: 75,59 Euro (2022: 73,35 Euro, +3,1 Prozent) – Vergleichswert 2018: 56,70 Euro.

2023: 75,59 Euro (2022: 73,35 Euro, +3,1 Prozent) – Vergleichswert 2018: 56,70 Euro. Betriebsgrundstücke: 2023: 40,20 Euro (37,56 Euro, +7,0 Prozent) – 2018: 29,80 Euro.

2023: 40,20 Euro (37,56 Euro, +7,0 Prozent) – 2018: 29,80 Euro. Eigentumswohnung (Erstbezug): 2023: 2.139,48 Euro (1.995,05 Euro, +7,2 Prozent) – 2018: 1.534,50 Euro.

2023: 2.139,48 Euro (1.995,05 Euro, +7,2 Prozent) – 2018: 1.534,50 Euro. Eigentumswohnung (gebraucht): 2023: 1.231,37 Euro (1.123,93 Euro, + 9,6 Prozent) – 2018: 924,30 Euro

2023: 1.231,37 Euro (1.123,93 Euro, + 9,6 Prozent) – 2018: 924,30 Euro Reihenhäuser: 2023: 1.310,89 Euro (1.221,76 Euro, +7,3 Prozent) – 2018: 1.012,60 Euro.

2023: 1.310,89 Euro (1.221,76 Euro, +7,3 Prozent) – 2018: 1.012,60 Euro. Einfamilienhäuser: 2023: 1.550,93 Euro (1.462,91 Euro, +6,0 Prozent) – 2018: 1.126,20 Euro.

2023: 1.550,93 Euro (1.462,91 Euro, +6,0 Prozent) – 2018: 1.126,20 Euro. Mietwohnungen (neuwertig): 2023: 6,61 Euro (6,39 Euro, +3,4 Prozent) – 2018: 5,70 Euro.

2023: 6,61 Euro (6,39 Euro, +3,4 Prozent) – 2018: 5,70 Euro. Büroflächen (neuwertig): 2023: 6,80 Euro (6,62 Euro, +2,6 Prozent) – 2018: 6,30 Euro.

2023: 6,80 Euro (6,62 Euro, +2,6 Prozent) – 2018: 6,30 Euro. Geschäftslokale: 2023: 6,96 Euro (6,73 Euro, +3,4 Prozent) – 2018: 6,30 Euro.

