Sylvia Scherhaufer: Wir Jägerinnen und Jäger können die Jagd weiter ausüben, jedoch mit einigen Einschränkungen. Denn die Jagd ist für viele Bereiche essenziell: Jäger schützen Kulturen, Äcker und Felder sowie den Wald vor Wildschäden und versorgen die Menschen mit hochwertigem Wildfleisch. Auch zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest ist es aktuell notwendig, die Wildschwein-Bestände niedrig zu halten. Diesen Aufgaben müssen die Jäger weiterhin nachkommen.

Ist die Jägerschaft durch die Ausgangsbeschränkungen in ihrer Arbeit beeinträchtigt?

Scherhaufer: Viele Aufgaben können unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen weiterhin erledigt werden. Der Einzelansitz und die Direktvermarktung von Wildbret sind beispielsweise erlaubt. Es ist zudem möglich, Reviereinrichtungen zu bauen oder zu erneuern sowie Einzäunungen von potenziellen Wildschadensflächen vorzunehmen. Hegemaßnahmen wie der Anbau von Wildäckern und Wildäsungsflächen, das Beschicken von Salzlecken oder – wo es noch notwendig ist – der Betrieb von Fütterungen können ebenso durchgeführt werden. Bei all diesen Dingen ist aber darauf zu achten, die Tätigkeiten wenn möglich alleine oder mit Mitgliedern aus dem eigenen Haushalt auszuführen. Ist das nicht möglich, kann man in Kleinstgruppen unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes mit Mund-Nasenschutz und Handschuhen die Arbeiten durchführen. Eine Fahrt ins Revier ist generell nur alleine oder mit Personen aus demselben Haushalt erlaubt.

Was ist aktuell aufgrund der Coronakrise verboten?

Scherhaufer: Gesellschaftsjagden und sämtliche Zusammenkünfte, Versammlungen und Treffen sind in der aktuellen Situation verboten. Jagdreisen ins Ausland sind nicht möglich. Der NÖ Jagdverband ist natürlich auch betroffen: Wir haben unseren Seminarbetrieb, die Jagdkurse und unsere Veranstaltungen wie Hegeschauen und Bezirksjägertage vorerst bis Ende Juni ausgesetzt.

Kann die Krise auch Auswirkungen auf die Abschusszahlen haben?

Scherhaufer: Das ist aus heutiger Sicht noch schwer zu beurteilen. Es kommt darauf an, wie lange und in welcher Form die Beschränkungen noch aufrecht bleiben. Gerade beim Schwarzwild sind Gesellschaftsjagden ab dem Sommer aber ein wichtiges Mittel, um einerseits Wildschäden vorzubeugen und andererseits den Abschuss hoch und die Bestände niedrig zu halten.

Wie schaut es mit der Vermarktung des Wildbrets aus?

Scherhaufer: Zu Beginn der Krise ist der Wildbrethandel in Schwierigkeiten gekommen, da die Gastronomie als wichtiger Absatzmarkt weggefallen ist. Für die Jäger war meist nur mehr eine Direktvermarktung möglich. Der NÖ Jagdverband hat daher intensiv über die Möglichkeit der Direktvermarktung informiert und Ideen für mögliche Lösungen gesammelt. So ist es uns etwa gelungen, Martina Hohenlohe mit ihrem Foodblog „Mein wunderbarer Kochsalon“ als Botschafterin für Wildfleisch zu gewinnen. Der NÖ Jagdverband konnte dazu neue Absatzmöglichkeit auftun, damit regionales und qualitativ hochwertiges Wildbret auch in Coronazeiten einer breiten Öffentlichkeit angeboten werden kann. Mein Dank gilt hier Josef Kainrath aus Ybbsitz und der Firma Kriegler für die konstruktiven Gespräche.

Wie reagiert das Wild auf die neue Situation? Einerseits ist die Freizeitnutzung ja eingeschränkt, andererseits suchen gerade jetzt viele den Ausgleich bei einem Waldspaziergang?

Scherhaufer: Unterschiedlich. Es gibt Orte – vor allem im städtischen Bereich –, an denen sich Wildtiere auch während des Tages zeigen, da der Verkehr und die menschliche Präsenz massiv verringert sind. Draußen in der Natur stellt sich die Lage zum Teil gravierend anders dar. Die Menschen zieht es verständlicherweise ins Grüne. Leider haben wir aus allen Teilen in Niederösterreich die Rückmeldung von Jägern sowie Grundeigentümern erhalten, dass sich viele nicht an die gesetzlichen Regelungen halten: Hunde werden nicht angeleint und laufen gelassen, was zu einem Anstieg an Wildtierrissen geführt hat, und einige Menschen haben sogar Vogelnester und Gelege entwendet oder zerstört.

Welche Bitten gibt es seitens der Jägerschaft an die Bevölkerung?

Scherhaufer: Ich habe volles Verständnis dafür, dass die Menschen aufgrund der aktuellen Situation und des schönen Wetters zur Erholung Natur und Wälder aufsuchen. Wir ersuchen jedoch alle Freizeitnutzer – Spaziergänger, Jogger, Radfahrer und Mountainbiker –, im Sinne der Wildtiere grundsätzliche Regeln und die Gesetze einzuhalten. Dazu zählt, die Lebensräume der Wildtiere zu respektieren, sich leise zu verhalten, die markierten Wege nicht zu verlassen sowie Hunde anzuleinen, denn sie können Wildtiere hetzen, verletzen oder töten. Vor allem Rehkitze und Junghasen flüchten nicht und sind eine leichte Beute. Es dient aber auch zum Schutz der Hunde vor wehrhaften Wildtieren und einem etwaigen Befall mit Milben und Zecken.