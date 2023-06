Vier Mal Bestnoten für das Scheibbser Klinikum

„Wir sind besonders stolz, dass die Qualität und die Befragungsergebnisse über so viele Jahre hinweg konstant auf einem sehr hohen Niveau gehalten werden konnten, und sehen das Ergebnis auch weiterhin als Ansporn. Das durchaus positive Feedback von den Patientinnen und Patienten ist ein enormer Motivationsfaktor für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, freut sich der Ärztliche Direktor des Landesklinikum Scheibbs Dr. Erwin Schwaighofer über die Top-Werte für „sein“ Spital.

Über 25.000 Patientinnen und Patienten nahmen an den 25 NÖ Klinikstandorten teil und bewerteten ihre Zufriedenheit während ihres Aufenthaltes. Insgesamt wurden 240 Stationen und 18 medizinische Fächer beurteilt.

Prozentpunkte verloren – Platzierung verbessert

Das Scheibbser Klinikum erreichte dabei in der Gesamtwertung der Kliniken unter 300 Betten mit 96,7 von 100 möglichen Punkten den hervorragenden 2. Platz. Damit sank man zwar in der Punkteanzahl um 0,3 Prozentpunkte, konnte sich aber um einen Platz verbessern und Waidhofen/Ybbs (96,1 Punkte) wieder überholen. Den Sieg in der Kategorie holte sich erneut das Klinikum Lilienfeld mit 97,2 Punkten.

Zudem gab es noch drei Urkunden für bestbewertete Einzelstationen des Klinikums (immer in der Kategorie unter 300 Betten). Die interne Station 6 ist mit 96,6 Punkten die bestbewertete interne Station, die Chirurgie 3 bestbewertete Chirurgie-Station und die interdisziplinäre Station 7 schneidet bei der Orthopädie und Traumatologie im gesamten Bundesland am besten ab.

Resultierend aus den Ergebnissen der Patientenbefragung der letzten Jahre, wurden bereits zahlreiche Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt. „Die Rückmeldungen unserer Patientinnen und Patienten sind für uns ganz wesentlich, um uns als lernende Organisation laufend weiterzuentwickeln. Als Beispiel wurde verstärkt Augenmerk auf die Information der Patientinnen und Patienten über Ansprechpartnerinnen und -partner, geplante Pflegemaßnahmen und Therapien gelegt. Auch die Abläufe in der Notaufnahme wurden evaluiert und optimiert“, erklärt Markus Klamminger, Direktor für Medizin und Pflege der NÖ Landesgesundheitsagentur. Die nächste Befragung in den NÖ Kliniken wird ab 1. September 2023 wieder für drei Monate stattfinden.