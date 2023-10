Göstlinger Duo gewinnt Bezirksschnapsen

Unter der Leitung von Ignaz Gindl aus Purgstall, Anton Prüller aus Reinsberg, Franz Mayer aus St. Anton und Rupert Winter aus St. Georgen/Leys und natürlich Bezirksobmann Franz Ditzer schnapsten am vergangenen Donnerstag beim Henndorfwirt (Gasthaus Scharner) in St. Georgen/Leys zahlreiche Duos um den Titel des Senioren-Bauernschnapser-Duos. Am Ende setzten sich die beiden Göstlinger Rudolf Blamauer und Hermann Ensmann vor Erich Brandhofer und Franz Landstetter aus Wieselburg sowie Karl Greul und Margarete Deuretzbacher aus St. Anton durch. Ein kleines Geschenk gab es auch für die älteste Teilnehmerin – Cäcilia Lechner aus Gresten (90) – und den ältesten Teilnehmer – Johann Aigner aus Reinsberg (90).