Vier Mal Gold und zwei Mal Silber für heimische Lehrlinge

In der HLF Krems kürte die NÖ Wirtshauskultur die besten Lehrlinge in Küche und Service im „Wirtshaus Battle - Young Talents“.

Und dabei überzeugten die Lehrlinge der drei Vorzeigebetriebe Bärenwirt in Petzenkirchen, Babenbergerhof in Ybbs und Riedl-Schöner in Mank mit tollen Leistungen. Bei der Siegerehrung lobten Obmann Harald Pollak und Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ Werbung, die großartigen Leistungen der Teilnehmer und gratulierten den ausbildenden Betrieben zu ihren Top-Lehrlingen.

So errangen Jana Brandstetter aus Ybbs (Lehrbetrieb Babenbergerhof, 1. Lehrjahr), Anna Schörkhuber aus Ulmerfeld (2. Lehrjahr) und ihr Kollege Richard Frühwald aus St. Georgen am Reith (3. Lehrjahr, beide Bärenwirt) Gold in der Küche. Gold im Service gab es für Tobias Dvorak (3./4. Lehrjahr, Gasthaus Riedl-Schöner), Silber im Service holten Alina Frühauf aus Wolfpassing (3./4. Lehrjahr, Bärenwirt) und Tobias Knapp aus Ybbs (1./2. Lehrjahr, Babenbergerhof).

Stolz ist Bärenwirt-Lehrherr Erich Mayrhofer (l.) aus Petzenkirchen auf seinen „Goldenen Kochlehrling“ Richard Frühwald aus St. Georgen/Reith mit Wirtshauskultur-Obmann Harald Pollak. Foto: Franz Crepaz

Die Gold-Lehrlinge, von links: Harald Pollak – Obmann der Niederösterreichischen Wirtshauskultur), Jana Brandstetter, Elena Ambrosch, Anna Schörkhuber, Tobias Dvorak, David Schneeberger, Michael Duscher (Geschäftsführer Niederösterreich Werbung, Richard Frühwald. Foto: Tunnelblick, Behunek

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.