Das letzte Mal waren die Freiheitlichen vor 15 Jahren in Gresten-Land aktiv. Nun will Martin Teufl wieder frischen (blauen) Wind in den Gemeinderat bringen. „Ich bin der Meinung, dass es einige Dinge bei uns in der Gemeinde gibt, die geändert werden müssen. Und das funktioniert nicht, wenn immer nur Schwarz und Rot das Sagen haben“, meint er.

Ein konkretes Thema, das er in Angriff nehmen möchte, sind die Gemeindestraßen. „Viele sind nicht anständig saniert, nicht einmal asphaltiert. Darüber ärgern sich die Bürger“, weiß der 37-Jährige. Als Vater eines eineinhalbjährigen Sohnes liegt ihm der Kindergartentransport am Herzen. „Man sollte die Kleinen von zuhause abholen, nicht gesammelt von einer Haltestelle. Die Sicherheit ihrer Kinder ist doch für Eltern das Wichtigste.“ Übrigens neben dem Schichtbetrieb bei der Firma Wittur bewirtschaftet Teufl im Nebenerwerb einen Mutterkuh-Betrieb.

Genügend Unterstützungserklärungen für seine Kandidatur bei der Gemeinderatswahl im Jänner 2020 hat er jedenfalls schon gesammelt. Sein Ziel ist ganz klar: der Einzug in den Gemeinderat. „Dort möchte ich in erster Linie eine Kontrollfunktion wahrnehmen. Ich will den Bürgern zuhören und herausfinden, wo Verbesserungspotenzial liegt. Das werde ich auch schon vor der Wahl tun“, betont er.

Parteimitglied bei den Freiheitlichen ist der 37-Jährige schon länger, neben einigen Schulungen der FPÖ hat er auch als Wahlbeisitzer bereits „Gemeindeluft“ geschnuppert. „Ich wünsche mir ganz einfach, dass mehr für die Bürger getan wird als bisher“, sagt er entschlossen.