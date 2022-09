Trachtenkapelle Reinsberg: „Wir wollen das Zentrum der Blasmusik sein“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

NÖN: Am 10. und 11. September lautet das Motto auf der Burgarena Reinsberg wieder „Da spielt die Blasmusik“. Aber wer spielt denn da heuer überhaupt auf?

Andreas Prüller: Wir bieten heuer wieder ein besonders hochqualitatives Programm. Alle Bands, die auf der Bühne der Burgarena stehen, waren beim Woodstock der Blasmusik dabei. Neben den „Voixxbradler“ und den „Kaisermusikanten“ spielen am Samstag auch „Brassaranka“ und der Musikverein Randegg für die Besucher.

Blicken wir etwas zurück. Die Reinsberger Nächte haben ja bereits eine langjährige Tradition. Wie hat sich das Fest im Laufe der Jahre verändert?

Hannes Wolmersdorfer: Die Reinsberger Nächte gibt es bereits seit 1973. Ursprünglich wurden sie am jetzigen Standort des Musiums ausgetragen. Mit dem Baustart für das Musium sind wir auf die Burg als Austragungsort gewechselt. Früher war es ein Musikfest mit einem Heurigen und fand im August statt. Jetzt wird es gemeinsam mit dem landesweiten Dirndlgwandsonntag immer am zweiten September-Wochenende ausgetragen.

Prüller: Ja, und außerdem sind wir heuer besonders präsent auf Facebook und Instagram unterwegs. Mit witzigen und kurzen Beiträgen wollen wir uns auch grafisch in puncto Medienauftritt von den anderen Festen unterscheiden. Das kommt sehr gut an.

Apropos ankommen: Die Besucher der Reinsberger Nächte kommen ja von weit und breit, wie ich gehört habe.

Wolmersdorfer: Ja, wir freuen uns sehr darüber. Heuer dürfen wir sogar ein Ehepaar aus Holland bei uns willkommen heißen. Die beiden sind leidenschaftliche Musikanten und starten ihren dreiwöchigen Urlaub in Österreich extra wegen des Festes in Reinsberg. Sie reisen dafür 1.050 Kilometer an.

Was macht das Fest so besonders?

Wolmersdorfer: Unser Ziel ist es, das Zentrum der Blasmusik in der Region zu sein. Zudem ist es ein sehr traditionelles Fest. Besonders am Sonntag, da sind traditionell alle in Tracht gekleidet. Heuer folgt nach der Messe der Frühschoppen mit der Trachtenmusikkapelle Zell am Moos und am Nachmittag spielt „Schnopsidee“ und die Oberdorfer Volkstanzgruppe tanzt auf.

Prüller: Besonders finde ich auch das Engagement der Reinsberger. 140 Leute helfen an den beiden Tagen freiwillig mit. Und auch die Gemeinde unterstützt uns sehr.

Was sind eure Wünsche für das Wochenende der Blasmusik auf der Burgarena?

Prüller: Ich wünsche mir eine volle Burg und natürlich ein traumhaftes Wetter.

Wolmersdorfer: So viele Besucher wie möglich. Karten gibt es auf jeden Fall noch für den Samstagabend bei Ö-Ticket oder bei den Musikern der Trachtenkapelle Reinsberg. Der Preis an der Abendkasse ist gleich. Und am Sonntag ist ja sowieso für alle der Eintritt frei.

