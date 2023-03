Hilfe! Wenn Kinder nicht zur Schule gehen

Lukas‘ Eltern sind verzweifelt. Der 8-Jährige klagt seit Wochen immer wieder über Bauchschmerzen und kann deswegen nicht zur Schule gehen. Der Bub hat bereits einiges an Lehrstoff versäumt und die Eltern schaffen es nicht, mit ihm die Schulaufgaben und die Hausaufgaben nachzuholen. Die Situation wird immer schwieriger und der Druck steigt.

Die 13-jährige Sophia hat eine Krise. Ihre Freundinnen schließen sie immer häufiger aus ihren Unternehmungen aus, in der Schule hat sie Druck, es gibt mehrere Frühwarnungen und mit ihrem Klassenvorstand kommt sie derzeit nicht klar. Eines Tages geht sie morgens statt zur Schule in den Park und sitzt dort, bis es wieder Zeit wird nach Hause zu gehen. Sophia schwänzt die Schule und es soll nicht zum letzten Mal sein.

Fallbeispiele zeigen Handlungsbedarf

Wenn Kinder im Volksschulalter häufig über Kopf- oder Bauchschmerzen klagen und deshalb nicht zur Schule gehen können, spricht man vom Phänomen des Schulabsentismus, Schulverweigerung oder Schulangst. Häufig dauert es mehrere Wochen oder Monate, bis Eltern sich hilfesuchend an die psychosozialen Unterstützungsdienste wenden, die das Schulsystem zu bieten hat: Beratungslehrerinnen, Schulsozialarbeiterinnen oder Schulpsychologinnen, in manchen Fällen auch die Kinder- und Jugendhilfe. Diese hinterfragen zuerst, welche Gründe hinter der Schulverweigerung stecken könnten. Ist es Leistungsangst und Überforderung? Wird das Kind gemobbt? Stecken Trennungsängste hinter der Angst davor, in die Schule zu gehen?

Ob nun Lukas oder Sophia – in beiden Fällen ist es wichtig, keine gegenseitigen Schuldzuweisungen vorzunehmen. Eltern geben häufig der Schule die Schuld, die Schule den Eltern. Lösungsorientierte Vorgehensweisen beziehen die Eltern, Schule und das Kind/den Jugendlichen mit ein und arbeiten an einer gemeinsamen Vorgehensweise. Was kann die Schule tun, damit das Kind/der Jugendliche wieder gerne kommt und sich willkommen fühlt? Was können Eltern tun, damit es zu Hause nicht allzu bequem ist und die Konkurrenz der Schule nicht Handy, Playstation oder ähnliches sind? Wie können Freundinnen und Freunde des Kindes miteinbezogen werden, damit das Kind/der Jugendliche seine „Schüleridentität“ nicht verliert?

Ein gemeinsames Vorgehen und an einem Strang ziehen sollen dem Kind/Jugendlichen zeigen, dass alle Erwachsenen in seinem Umfeld einen Schulbesuch wichtig und unumgänglich finden und alles dafür tun, damit dieser wieder möglich wird. Je länger die Abwesenheit dauert, desto schwieriger wird erfahrungsgemäß der Wiedereinstieg.

Lukas und seine Eltern werden psychotherapeutisch unterstützt und der Bub erhält Lernhilfe. Mit der Schulleiterin wurde vereinbart, dass der Bub erst stundenweise und nach einer Zeit wieder voll zur Schule geht. Sophias Eltern haben sich mit ihrer Tochter zusammengesetzt und in einem langen Gespräch viele Themen klären können, die das Mädchen schon lange belastet haben. An manchen Tagen schafft es das Mädchen nach wie vor nicht, in die Schule zu gehen, aber nun sagt sie ihren Eltern was los ist und fehlt zumindest entschuldigt. An den Tagen, wo sie nicht zur Schule geht, wird das WLAN zu Hause abgedreht und Sophia macht Schulaufgaben.

Die Schulpsychologie wirkt aktiv an der Vernetzung im Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel mit.

Kontakt und Info: Hilfe für Kinder und Jugendliche (kijunemo.at)

