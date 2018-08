Am Freitag der Vorwoche feierte Stephan Pernkopf seinen 46. Geburtstag. „Im kleinen Kreis“, wie Pernkopf betont. Große Veranstaltungen hat er ohnehin Woche für Woche zu Hauf.

Der politische Weg zeigte für den Absolventen des Francisco Josephinum bislang steil bergauf. Als Gemeinderat begonnen, arbeitete er sich als Kabinettschef von Josef Pröll hinauf (Umwelt- und später Finanzministerium), um schließlich 2009 in die Landesregierung berufen zu werden. Am 19. April des Vorjahres gipfelte der Aufstieg (vorerst) mit der Wahl zum Stellvertreter von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Auch privat schwebt Pernkopf derzeit auf Wolke sieben. Seine Frau Marianne schenkte am 4. Juli Töchterchen Veronika Eleonore das Licht der Welt. Damit sind die Pernkopfs nun zu viert in ihrem Haus in Weinzierl. Bruder Matthäus ist zweineinhalb.

Für das NÖN-Sommergespräch im Garten des Mostheurigen der Familie Reisinger in Purgstall (Stockbauer) unterbrach Stephan Pernkopf seine zweite „Urlaubswoche“, die er heuer mit seiner Familie natürlich vor allem zuhause verbrachte.

NÖN: In den letzten eineinhalb Jahren hat es zwei entscheidende Einschnitte in Ihrem Leben gegeben. Beruflich stiegen Sie zum LH-Stellvertreter auf, privat wurden Sie zum zweiten Mal Vater. Was zählt für Sie persönlich mehr?

Stephan Pernkopf: Mein „neues“ politisches Amt ist eine große Ehre und interessante Aufgabe für mich, vor allem weil mich mit Johanna Mikl-Leitner auch schon über viele Jahre ein enges Freundschaftsverhältnis verbindet. Aber natürlich steht das Private jetzt gerade an erster Stelle und da danke ich dem Herrgott, dass es uns allen rundum gut geht. Meine kleine Tochter ist jetzt sechs Wochen alt. So ein Kind ändert schon etwas. Man wird teilweise etwas nachdenklicher, vor allem wenn man sich die gesamte Klimageschichte anschaut. Das sehe ich nicht nur als Umweltpolitiker, sondern vor allem auch als Vater. Was sagen meine Kinder dazu, wenn es in 40 Jahren noch heißer ist als jetzt. Aber in Summe ist es eine sehr zufriedenstellende Entwicklung, weil alles derzeit sehr unkompliziert ist, auch wenn die Anforderungen immer höher werden. Nur wenn das ganze Umfeld passt, tut man sich einfach leichter.

Wie schafft man es, als zweifacher Jungfamilienvater den Job als LH-Stellvertreter mit den Bedürfnissen der Familie zu vereinbaren? Sie sind ja doch oft tagtäglich durch ganz Niederösterreich unterwegs. Bleibt genug Zeit für die Familie?

Pernkopf: Das ist ehrlicherweise schon eine Herausforderung. Im Sommer ist es zwar jetzt ein wenig ruhiger, aber solche Wochen wie etwa die letzte Juni-Woche mit Volksfest, Landesfeuerwehrwettkämpfen und Bauerntag kann man sich als Familienvater nicht 52 Mal im Jahr leisten. Da muss man schauen, dass gewisse Freiräume bleiben. Auf der anderen Seite sind wir im Land so gut aufgestellt, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Es hat jeder seine Lebensphase, wo vielleicht einmal der eine oder andere Halbtag mehr für die Familie Zeit sein muss. Und wenn es um Extremsituationen wie etwa Hochwasser oder so geht, da gibt es ohnehin kein Pardon, da ist man immer zu 100 Prozent da. Aber dass man hin und wieder das eine oder andere Fest mal sausen lässt und lieber einen Abend bei der Familie verbringt, wird jeder verstehen.

Wie sehr finden Sie noch Zeit für Ihre Hobbys, die Jagd und vor allem die Musik?

Pernkopf: Die Jagd steckt derzeit natürlich auch zurück. Das hat alles seine Phasen im Leben. Das einzige, das ich mir erhalte und auch meinen Kindern weitergeben will, ist die Musik. Ich spiele oder probe noch relativ regelmäßig mit den Weinzierler Buam und der Stevens Big Band – es naht im Herbst der nächste Josephinerball.

Auf Facebook kann man Sie aber auch immer wieder einmal als Handwerker im Einsatz sehen. Eine Leidenschaft?

Pernkopf: Ja, das brauche ich. Auch heute habe ich schon mein Werkzeug verladen, weil wir morgen beim Haus meines Schwagers die Untersichtschalung aus Holz montieren.

Holz ist Ihr bevorzugter Werkstoff. Würden Sie sich als Profi-Tischler bezeichnen?

Pernkopf: Nein, so weit langen meine Fähigkeiten nicht. Ich bin kein Profi-Handwerker, aber ich habe mir im Laufe der Jahre und bei den vielen Baustellen meiner Familie doch ein wenig ein Wissen und Können angeeignet und mache es einfach gerne. Beim Handwerken, Musizieren und bei der Familie kann ich am besten abschalten. Sobald ich ein Instrument oder eine Kreissäge in die Hand nehme, tauche ich in eine andere Welt ein. Da muss man voll bei der Sache sein. Und genauso ist es bei der Familie.

Gehen wir zurück zur Politik. Sie haben vorhin erwähnt, im Land gut aufgestellt zu sein. In der Regierungsmannschaft der ÖVP Niederösterreich geht es – so hat es zumindest nach außen den Anschein – sehr harmonisch zu.

Pernkopf: Als Vize-Landeshauptmann ist man natürlich bei allen großen Anlässen gefordert. Da funktioniert die Abstimmung mit Johanna Mikl-Leitner hervorragend. Wir sind als neues Team angetreten, in das sich auch die neuen Landesräte perfekt einbringen.

Sie sprechen von Christiane Teschl-Hofmeister und Martin Eichtinger. Vor allem zwischen Letzterem und Ihnen gibt es eine besondere Verbindung?

Pernkopf: Ja, es sind zwei Vollprofis und es ist interessant, wie sich die Wege immer kreuzen. Christiane Taschl kenne ich vom ORF. Mit Martin Eichinger bin ich schon Tür an Tür gesessen am Stubenring. Er war der Kabinettschef von Wirtschaftsminister Martin Bartenstein, wie ich Kabinettschef von Sepp Pröll im Landwirtschaftsministerium war. Damals hat es eigentlich ein schwieriges Verhältnis der beiden Ministerien gegeben, das wir beide ausgebügelt haben. Ist schön, jetzt wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass was für das Land gilt, gilt auch für den Bezirk. So gut waren wir hier noch nie aufgestellt. Von ÖVP-Seite ist Toni Erber der Mister Bezirk Scheibbs, der mit seinen Ansätzen auch in der Republik für Furore gesorgt hat. Und mit Klaudia Tanner trägt jemand aus dem Bezirk als Bauernbunddirektorin Verantwortung für das ganze Land. Dazu kommen Georg Strasser, Alois Rosenberger und Andreas Hanger – alle drei mit starkem Bezirksbezug. Und auch mit Renate Gruber und Reinhard Teufel besteht eine gute Gesprächsbasis. Die Region ist politisch extrem gut aufgestellt.

Gut aufgestellt ist die Region aber nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich.

Pernkopf: Das stimmt. Die alte Eisenstraße-Achse ist kräftiger den je. Das zeigt auch die Beschäftigungsrate in den drei Bezirken Scheibbs, Amstetten und Melk. Wir hätten in Österreich 150.000 Arbeitslose weniger, wenn wir überall dieselbe Beschäftigungsrate hätte wie in der Region. Bei uns schlägt das eher ins Gegenteil. Wir haben eher einen Arbeitskräftemangel, wie ich von Firmen der Region weiß. Der geht sogar schon so weit, dass manche Investitionen zurückhalten, weil sie fürchten, nicht genug Personal zu finden.

Mit Ihrer neuen Funktion kamen auch neue Aufgabenfelder dazu, zum Beispiel die Krankenanstalten des Landes. Wie sehen Sie hier die Entwicklung?

Pernkopf: Sehr positiv, weil wir mit Hausverstand an die Sache herangehen. Bei uns zählt Qualität vor Größe, das zeigt gerade das Landesklinikum Scheibbs vor, das praktisch alle Jahre von den Patienten als bestes Klinikum ausgezeichnet wird.

Die medizinische Versorgung gerade des ländlichen Raumens ist dennoch ein großes Zukunftsthema. In Gresten etwa gibt es jetzt den von Ihnen mitentwickelten Pilotversuch, bei dem Spitalsärzte bei unbesetzten Kassenstellen aushelfen. Das ist aber für ein Jahr zeitlich befristet. Wie soll es in diesem Punkt weitergehen?

Pernkopf: Die Gesundheitsversorgung steht bei den Menschen ganz oben. Es muss eine höhere Medizinstudienquote geben. Wenn sich 16.000 für einen Studienplatz bewerben, aber nur zehn Prozent genommen werden, dann gibt es ein viel größeres Interesse an diesem Berufsstand, als uns die Ärztekammer immer wahr machen will. Zudem müssen wir auch im ländlichen Raum Gesundheitszentren forcieren. Das ist die Zukunft. Wenn zum Beispiel Wieselburg eines haben will, werde ich das sehr stark unterstützen.

Ein besonderes Anliegen in der Region ist Ihnen auch die Verwirklichung des Weltnaturerbe-Zentrums in Lunz am See. Wie weit sind hier die Realisierungspläne gediegen?

Pernkopf: Vier Mal war ich heuer schon mit Sponsoren im Wildnisgebiet unterwegs. Aber es hat sich ausgezahlt. Es schaut gut aus, dass wir die 2,5 Millionen, die wir mit Privatsponsoren aufstellen können. Wir werden im Herbst schauen, was noch fehlt und dann die nächsten, gezielten Initiativen setzen. Der Spatenstich sollte Anfang 2019 realistisch sein.

Wie sind die Reaktionen von Leuten, die das Wildnisgebiet zum ersten Mal sehen?

Pernkopf: Die sind zutiefst beeindruckt. Im Urwald wird einem bewusst, welch kleines Rädchen der Mensch eigentlich ist. Ich sehe es daher als unsere Verantwortung, dass wir das Juwel, das Rothschild erkannt hat, weiter entwickeln und damit Bewusstsein für unsere Natur schaffen. Das Weltnaturerbezentrum kann dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Und so Naturvermittler wie etwa Reinhard Pekny sind gerade dabei Goldes wert.

Wie geht es Ihnen als sehr naturverbundenen Menschen, wenn Sie auf internationaler Ebene mit anderen Länder über das Thema Umweltschutz diskutieren? Ist da die Enttäuschung oft groß?

Pernkopf: Wenn ich mit meinen tschechischen Kollegen zusammenkomme, bin ich nicht enttäuscht, sondern böse. Wenn ich mir anschaue, was die Tschechen mit der Atomkraft aufführen, dann bewahre uns Gott. Auf der anderen Seite muss man sich auch hier an den Besten orientieren. Zum Beispiel Norwegen: Über 50 Prozent der Neuzulassungen sind bereits Elektroautos, obwohl Norwegen ein großer Erdölproduzent ist. Da gibt es ein Umdenken in der Bevölkerung. Wir sind bei den Besten mit dabei etwa mit Klima-Partnerschaften, daran gilt es weiter zu arbeiten.

Ein Projekt, bei dem Sie ebenfalls federführend beteiligt waren, ist der neue Agrar-Fachhochschul-Studiengang in Wieselburg. Stolz, dass dies gelungen ist?

Pernkopf: Ja, denn es ist eine weitere Aufwertung des Studienplatzes Wieselburg und eine Stärkung der Region. Die natürliche Kompetenz im landwirtschaftlichen Bereich ist durch die vorhandenen Einrichtungen beginnend vom Josephinum bis hin zum Technologiezentrum gegeben. Der neue FH-Studiengang ist ein weiterer wichtiger Schritt im Bereich der Digitalisierung der Landwirtschaft. Einher geht der Ausbau des bestehenden Fachhochschul-Campus in Wieselburg.

Ein Steckenpferd von Ihnen ist auch das Freiwilligenwesen. Zufrieden, wie dieses derzeit in Niederösterreich läuft?

Pernkopf: Sehr. Der Waldbrand in Puchenstuben hat das wieder gezeigt, wie gut das Zusammenspiel unseres Freiwilligenwesens mit den anderen Einsatzkräften funktioniert. Wir können da nur dankbar sein, dass wir auf unser Freiwilligenwesen zurückgreifen können. Gerade in solchen Fällen ist Kompetenz vor Ort gefragt. Für alle, die sich immer wieder einmal mokieren, dass es zu viele Feuerwehren gibt, die sollen nach Schweden oder Griechenland schauen. Dort wären sie in den letzten Wochen über ein funktionierendes Freiwilligenwesen sehr dankbar gewesen.

Zum Abschluss eine Frage als überzeugter Niederösterreicher und Österreicher: Sind Sie froh, hier leben zu dürfen?

Pernkopf: Ja, froh und dankbar. Österreich ist bei aller Kritik, die da und dort berechtigt ist, ein Land mit sehr hoher Lebensqualität. Hinter jeder Verantwortung stehen Leute, die ihr Bestes geben. Wenn jemand ein Land findet, in dem alles in Summe besser funktioniert als bei uns, schaue ich mir das gerne an.