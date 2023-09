Doppelte Gesangspower zieht ins Mostviertelfinale ein

Die Suche nach dem größten Talent Niederösterreichs führte Organisator und Moderator Andy Marek vergangenen Montag bereits zum 14. Mal zum Casting in die Wieselburger Raiffeisenbank. Der Sprung in die nächste Runde gelang mit Johanna Jagersberger und Natalie Schadenhofer gleich zwei jungen Musikerinnen, die sich direkt in die Jury-Herzen sangen.

Mit Gitarre und einer gefühlvollen Stimme im Gepäck, stellte sich Johanna Jagersberger aus Göstling der dreiköpfigen Jury. Mit nur 14 Jahren zeigte die Schülerin, dass sie auf eine große Bühne gehört. „Ich wünsche mir, dass du jetzt super singst, weil du bist eine lässige junge Dame!“, war Andy Marek von Beginn an ein Fan von der Göstlingerin, welche ihren Eltern im „Gasthaus zum Hammer“ beim Service unter die Arme greift.

Bei den Liedern „Atlantis“ und „Before He Cheats“ begeisterte Johanna Jagersberger dann nicht nur mit der Treffsicherheit verschiedenster Töne. Auch bei der Begleitung ihrer gesanglichen Darbietung auf der Gitarre saß bei der 14-Jährigen jeder Griff. Das Instrument beherrscht die Göstlingerin bereits seit sieben Jahren. „Ich bin in der Musikschule. Da haben wir ein paar Mal im Jahr Autritte und Konzerte“, kann die talentierte Sängerin bereits auf viel Bühnenerfahrung blicken. Auch bei „Mama“ von Pizzera & Jaus sowie „Skyfall“ von Adele glänzte Johanna Jagersberger mit ihrer besonderen Stimme.

„Wir suchen das größte Talent, wir suchen genau das, was du bist. Jemanden der großartig ein Instrument spielt, singen kann und einfach auf die Bühne gehört“, fand Andy Marek nur lobende Worte für die junge Göstlingerin. Damit erhielt Johanna Jagersberger freudestrahlend ihr Ticket für das Mostviertelfinale in Amstetten und kann sich dort auf einen großen Bühnenauftritt vor zahlreichem Publikum freuen.

Musikalische Begabung war über den Bildschirm spürbar

Mit Natalie Schadenhofer aus Purgstall war beim Casting vergangenen Montag direkt ein weiteres Gesangstalent gefunden. Krankheitsbedingt konnte die talentierte Musikerin nicht live vor der Jury auftreten. Glücklicherweise erkannte Andy Marek die große musikalische Begabung der 17-Jährigen auch durch das eingesandte Video, in welchem Natalie Schadenhofer mit „Only Hope“ von Mandy Moore für Gänsehaut sorgte und die Jury begeisterte. „Ich singe eigentlich schon seit meiner Kindheit. Vor fünf Jahren habe ich mit dem Gesangsunterricht angefangen“, verrät die junge Sängerin, welche sich vor drei Jahren auch das Klavierspielen selbst beibrachte.

Aktuell liegt der Fokus bei Natalie Schadenhofer noch auf der Schule. Nach der Matura, welche die 17-Jährige am BORG in St. Pölten absolvieren wird, steht einer erfolgreichen musikalischen Zukunft nichts mehr im Weg. „Ich möchte später auf jeden Fall etwas im Bereich Musical oder Operette machen“, freut sich das Gesangstalent aus Purgstall auf die kommenden Jahre.

Grund zur Freude gab es auch beim Vorentscheid vergangenen Montag, als Natalie Schadenhofer den Sprung in die nächste Runde der Castingshow schaffte. Man darf gespannt sein, mit welchem Song die Sängerin die Bühne beim Mostviertelfinale zum Beben bringen wird.

„Beide Sängerinnen sind super talentiert und es kann in der heurigen Staffel richtig gut für sie laufen“, sieht Andy Marek große Chancen für die beiden Gesangstalente aus dem Bezirk Scheibbs, auch in den nächsten Runden von „NÖN sucht das größte Talent“ganz weit vorne zu landen.

Das Mostviertelfinale der 14. Staffel geht am 21. Oktober um 17 Uhr im CCA Amstetten über die Bühne. Für die größten Talente geht es dann wieder einen Schritt näher Richtung Landesfinale, bei welchem sich die Siegerin oder der Sieger über 5.000 Euro freuen darf.