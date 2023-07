Nostalgiebahn Grünes Licht für den Ötscherland-Express

Rund 200 Stahlschwellen wurden im ersten Probelauf bei der Sanierung der Bergstrecke ausgetauscht. Foto: ÖGLB

D er erfolgte Testlauf für die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Kienberg und Lunz am See Ende Mai war laut der ÖGLB erfolgreich. Dem Saisonstart des Ötscherland-Expresses am 29. Juli steht demnach nichts mehr im Weg.

Der Ötscherland-Express rollt dem Saisonstart unaufhaltsam entgegen. Bevor die Nostalgiebahn von 29. Juli bis 24. September den Betrieb aufnimmt, fand Ende Mai ein Testlauf für die Sanierung der Bergstrecke statt. Auf einem Teilstück wurden gemeinsam mit Zweiwegebagger und Mitarbeitern der Firma Swietelsky sowie ehrenamtlichen Vereinsmitarbeitern zwei Tage lang in der Nähe des Gasthofs Paula 200 morsche Holzschwellen gegen Stahlschwellen ausgetauscht. „Das pünktliche Bereitstellen der schon vorhandenen Stahlschwellen übernahm unser Verein“, erklärt Albert Malli, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Lokalbahnen (ÖGLB), gegenüber der NÖN. Ziel der Probebaustelle war es, herauszufinden, wie viele Schwellen auf diese Weise an einem Tag getauscht werden können und ob damit das Projektbudget für die geplante Gesamtsanierung gehalten werden kann. „Wir waren schneller als gedacht. Damit stehen die Signale für das Überleben der Bergstrecke-Ybbstalbahn auf Grün“, zeigt sich Malli erfreut. Damit sollte die vom Gemeinderat in Gaming angedachte Idee, statt der sanierungsbedürftigen Bahnstrecke einen Radweg zu errichten, aus der Welt geschafft sein. Auch hat sich in den vergangenen Wochen auf dem Bahnhof Kienberg einiges getan. Alter Schrott und abgetragene alte Bahnschwellen sind fast gänzlich verschwunden. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und liefern überprüfbare Fakten für die mit unseren Partnern im Regionalprojekt beschlossene Generalsanierung der womöglich schönsten Museumsbahn Österreichs“, meint Malli. Tatsächlich ist die Bergstrecke Ybbstal mit ihren zwei Trestlework-Brücken weltweit einzigartig. Für den langfristigen Bestand der Touristenattraktion müssen aber alle noch vorhandenen Holzschwellen, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind, gegen Stahlschwellen ausgetauscht werden. Nach der Evaluierung der Kosten ist für den Herbst das erste von drei Umbaulosen der Holzschwellenabschnitte auf der Bergstrecke geplant. Vollbild Mehr aus Erlauftal Diätetischer Koch LK Scheibbs: Zusatzausbildung absolviert Gemeinderat Kindergarten-Zubau: Die Planungen laufen Nostalgiebahn Grünes Licht für den Ötscherland-Express Mehr Top-Stories Kündigungen Kika/Leiner: 118 Gastro-Mitarbeiter müssen gehen Umstrittenes Baupr... Gemeindebund-Chef Riedl steht wegen „Mini-Dubai“ erneut in der Kritik NÖN-Umfrage Vertrauensfrage: Königsberger-Ludwig (SPÖ) vor Mikl-Leitner (ÖVP) FB 1 /6 Foto: ÖGLB Foto: ÖGLB Foto: ÖGLB Foto: ÖGLB Foto: ÖGLB Foto: ÖGLB Anzeige Nostalgiebahn Grünes Licht für den Ötscherland-Express . Der erfolgte Testlauf für die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Kienberg und Lunz am See Ende Mai war laut der ÖGLB erfolgreich. Dem Saisonstart des Ötscherland-Expresses am 29. Juli steht demnach nichts mehr im Weg.