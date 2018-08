In den letzten eineinhalb Jahren war es still geworden um den tradtionsreichen, direkt an der B25 gelgenen „Gasthof zur Alm“ in Oberegging. Dort, wo früher zig Mittagsmenüs ausgegeben wurden und Bustouristen gerne einkehrten, herrschte Ruhe. Nur am Morgen sorgten zwei Mitarbeiterinnen der Ha & Ha VerwaltungsgmbH, die im Eigentum von Gudrun Haas, Klaus Panhuber-Haas und Andreas Müller steht, für Frühstück für die Gäste des Top-Motels. Die Zimmer des ehemaligen Gasthofes sind ohnehin von Dauermietern belegt.

„Es hat zwar immer wieder Interessenten gegeben, aber es hat nie richtig gepasst. Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt wieder neue Pächter haben“, sagt Gudrun Haas und hat ein gutes Gefühl, dass das neue Konzept auch greifen wird.

„Ich wollte mich schon länger selbstständig machen." Emre Dilman

Mit 15. September werden der 29-jährige Wieselburger Emre Dilman und der 25-jährige Scheibbser Sladjan Duric den Gasthof neu beleben – als „Pizza & Burger Haus zur Alm“. Dilman hat Erfahrung in der Gastronomie. Er war in den letzten drei Jahren Geschäftsführer der Pizzeria Ötscherland seines Vaters ins Gaming sowie des Wieselburger Kebab-Imbiss seines Bruders. „Ich wollte mich schon länger selbstständig machen. Mit Sladjan Duric habe ich jetzt einen passenden Kompagnon gefunden“, sagt Dilman.

Auf der Speisekarte werden vor allem Pizza und Burger mit frischen, wenn möglich regionalen Zutaten stehen („Keine Billigschiene“). Dazu wird es neben dem Frühstück für die Motel-Gäste wochentags auch Mittagsmenüs geben. Montag ist als Ruhetag geplant.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen jetzt auch wieder vor Ort ein Abendessen anbieten können. Das ist ein großes Plus“, weiß Gudrun Haas, die mit ihrem Mann Klaus auch das Top-Motel betreibt. Übrigens mit sehr guten Buchungszahlen: „Wir sind sehr zufrieden.“