Andreas Punz übernimmt M4TV

Bis 2018 war Andreas Punz als Rechts- und Unternehmensberater in der Bezirksbauernkammer Scheibbs tätig und engagierte sich zusätzlich als Umweltgemeinderat in seiner Heimatgemeinde Oberndorf. Dann machte seine Karriere aber eine 180-Grad-Drehung. Mit dem Wirtschaftsstudium in Linz entdeckte er seine Liebe zur Moderation und Präsentation aufs Neue und rief gemeinsam mit Tobias Karlinger von der Produktionsfirma Berglandfilm den Online-TV-Sender GemeindeTV ins Leben, der vor allem in den Bezirken Scheibbs und Melk sehr aktiv ist.

Nun geht er den nächsten Schritt: Denn Andreas Punz hat den Mostviertler Regionalsender M4TV übernommen – samt dessen vierköpfige Mannschaft rund um die bisherige Geschäftsführerin Anna Wirth. „Als Max Wirth vor 22 Jahren den Sender M4TV gründete, war ich erst neun Jahre alt. Mit großem Respekt, aber auch mit großer Freude trete ich dieser Aufgabe entgegen. Beide Marken, die zumindest bis Jahresende sicher so bestehen bleiben, sollen voneinander profitieren. GemeindeTV bringt den Schwung und neue Ideen mit ein, M4TV die Reichweite und den Bekanntheitsgrad“, betont Punz, der auch beide Standorte in Amstetten und Wieselburg (mit je vier Mitarbeitern) erhalten will.

