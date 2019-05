Gegen 4.50 Uhr heulten in Oberndorf die Sirenen. Im Ortsteil Grub war in einem Wirtschaftsgebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens, in dem auch eine Hackschnitzelanlage und eine Käserei untergebracht waren, Feuer ausgebrochen. Die Familie alarmierte selbst die Feuerwehr.

Als die ersten Einsatzkräfte zum Einsatzort kamen, war die Rauchsäule schon kilometerweit zu sehen. „Das Wirtschaftsgebäude und der Dachstuhl des Wohnhauses standen bereits in Vollbrand. Sofort begannen die Löscharbeiten und die Tierrettung. Wir konnten einige Tiere aus dem Stall retten, einige verendeten aber im Feuer beziehungsweise mussten vom Tierarzt notgeschlachtet werden“, schildert Bernhard Artmüller von der Einsatzleitung gegenüber der NÖN.

Auch ein Feuerwehrmann erlitt beim Einsatz leichte Verletzungen und musste ambulant versorgt werden.

Aktuell bekämpft man mit zwei großen Drehleitner den Brand des Wohnhauses.

„Ein herausfordernder Einsatz für alle Beteiligten, aber eine tolle Arbeit, die die Wehren leisten“, erklärt Bezirkskommandant Franz Spendlhofer.

Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt. Brandsachverständige der Polizei sind aber vor Ort.