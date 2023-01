Autorin Marina Prokopp: „Nie ohne Block unterwegs“

Werbung

NÖN: Wie sind Sie zur Buchautorin geworden?

Marina Prokopp: Ich habe schon als Kind gern geschrieben, habe Tagebuch geführt und mir viele Geschichten ausgedacht. Während der Corona-Zeit bin ich auf die Online-Plattform www.story.one gestoßen, auf der jeder Bücher veröffentlichen kann. Allerdings mit einem begrenzten Umfang von 80 Seiten.

Wann und wie fallen Ihnen Ihre Geschichten ein?

Prokopp: In ganz alltäglichen Situationen, immer, wenn mir etwas auffällt, worüber ich eine Geschichte erzählen könnte. Das passiert spontan, zu verschiedenen Zeiten. Darum bin ich auch nie ohne Block unterwegs.

Verraten Sie uns ein Beispiel für das Entstehen einer solchen Idee?

Prokopp: Ich bin einmal im Finstern am Friedhof vorbeigegangen und habe mir überlegt, ob man sich in der Situation jetzt fürchten könnte und wovor. Daraus ist eine Geschichte über ein Familiengeheimnis, einen Geist und eine große Liebe geworden. An einem regnerischen Tag ist mir beim Autofahren die Idee zu meiner Geschichte „Halloween Night“ gekommen, deren Handlung mit einem Unfall bei einem Unwetter beginnt.

Haben Sie auch Ereignisse aus Ihrem eigenen Leben in Ihren Büchern verarbeitet?

Prokopp: Ich habe eine Geschichte über unseren unglaublich turbulenten Urlaub in Bayern geschrieben. Außerdem habe ich eine Geschichte über unsere abenteuerliche Hochzeitsreise in die USA verfasst.

Wo bekommt man Ihre Bücher?

Prokopp: Man kann sie in jedem Buchgeschäft bestellen, sie werden über „Books on Demand“ gedruckt. Es gibt sie auch als E-Books. Die Bücher stehen nicht im Buchgeschäft, man findet sie über www.story.one

Haben Sie auch schon längere Bücher geschrieben?

Prokopp: Ja, es gibt schon auch längere Werke, für die ich noch einen Verlag suche. Aber ich bin guter Dinge.

