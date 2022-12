Dürrockert-Weg ist eröffnet

Der Güterweg Dürrockert im Gemeindegebiet von Oberndorf ist fertig. Trotz eines Unwetterschadens während der Bauzeit konnten die Schätzkosten von 350.000 Euro durch viele Eigenleistungen auf 276.026 Euro gesenkt werden. Der Güterweg hat eine Länge von über 1,2 Kilometer und ist inklusive Bankett vier Meter breit. Im Zuge des Wegebaus wurde die Leerverrohrung für den Lichtwellenleiter eingelegt.

Der Güterweg war vor Beginn der Bauarbeiten ein reiner Schotterweg und hatte keine funktionierende Wasserableitung. Die Trasse verlief zu nah an den Häusern, dadurch waren die Landwirte in der Bewirtschaftung eingeschränkt. Im Zuge des Neubaus erfolgte die Verlegung der Trasse an neuralgischen Stellen, um die Bewirtschaftbarkeit zu verbessern und Gefahrenstellen zu entschärfen. Über eine Schottertragschicht mit Begleitdrainage wurde ein Asphaltbelag aufgebracht, zuletzt Leitschienen und Leitpflöcke versetzt. Die Gemeinden Ruprechtshofen und Oberndorf haben den Weg nach seiner Fertigstellung ins öffentliche Gut übernommen. Bürgermeister Walter Seiberl schloss in einem Bescheid sechs Parteien zu einer Beitragsgemeinschaft zur Beteiligung an den Projektkosten zusammen. Die Finanzierung kommt zu 55 Prozent von EU, Bund und Land NÖ, 20 Prozent sind Gemeindeanteil. Den Rest übernehmen die Anrainer.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.