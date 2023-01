Oberndorf Ein Bilderbuchball der Jägerschaft

Lesezeit: 4 Min NR NÖN Redaktion

Ein Ball wie im Bilderbuch Präsentierte sich der Jägerball in der Burmühle. Die vielen Besucher genossen sichtlich die ausgelassene Stimmung. Die Dirndlrocker luden mit ihrer Musik zum Zuhören, aber auch zum Tanzen ein. Um Mitternacht wurden zahlreiche Preise an die Besucher vergeben.

