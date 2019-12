Linie 686: Melk-Mank-Purgstall

Linienführung: Alle Kurse fahren ab Sonntag, 15.Dezember, über die L5247 und die Haltestellen Abzw. Lingheim und Ganz/Wies.

Anpassungen von Kursen:

Die Kurse 107 (ab Melk Mittelschule um 12.50 Uhr) und 113 (ab 14.50 Uhr) werden ab Kirnberg bis Oberndorf an der Melk verlängert.

Fahrzeitanpassung an Erlauftalbahn: Die Kurse 102 (ab Purgstall Bahnhof 5.05 Uhr), 108 (ab 9.05), 112 (ab 13.05 Uhr) und 116 (ab 17.05 Uhr), fünf Minuten später, mit gleicher Ankunftszeit in Melk.

Linie 680: Scheibbs-Ruprechtshofen-St. Pölten

Anpassungen von Kursen:

Kurs 107 wird rückverlängert und startet bereits bei Ganz/Wies um 6.02 Uhr. Für die Schüler der HTL Waldstraße gibt es zur Linie 679 einen Umstieg in Mank, Haltestelle Feuerwehr, oder am Hauptbahnhof St. Pölten zu diversen Linien.

Linie 667: Wieselburg-Gresten

Kurs 104 (ab Gresten Busbahnhof 6.10 Uhr) fährt drei Minuten später ab, damit wird ein Anschluss aus Richtung Waidhofen/Ybbs von der Linie 650 erreicht. Halt Gresten Wieselburgerstraße wird angefahren.

Linie 674: Gumprechtsfelden-Wieselburg

Die Kurse 117 (ab Gumprechtsfelden neu um 17.06 Uhr) und 120 (ab Wieselburg Bahnhof neu um 16.44 Uhr) vier Minuten später.

Linie 675: St. Georgen an der Leys-Wieselburg

Kurs 114 (ab Wieselburg Bahnhof neu um 16.44 Uhr) fährt vier Minuten später als bisher.

Linie 654: Scheibbs-Laubenbachmühle:

Samstag, Sonn- und Feiertag gibt es einen zusätzlichen Halt in Winterbach Abzweigung Bahnhof.