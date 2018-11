22 Gruppen mit über 200 Krampussen trieben vor rund 1.500 Besuchern am Samstag ihr Unwesen in Oberndorf.

Höllisches Spektakel am Sportplatz .

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr in der Burmühle veranstalteten die „Moria Teifi“ aus Diesendorf gemeinsam mit dem Sportverein Oberndorf und dem Kulturverein Burmühle am Samstag eine Neuauflage des Krampusspektakels. Schauplatz in diesem Jahr war der Oberndorfer Sportplatz. Und es war tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Spektakel. Rund 1.500 Zuschauer ließen sich dieses Event nicht entgehen. Über 200 Krampusse, Perchten und Hexen sorgten für einen der größten Krampus-Rummel im Mostviertel.

Die „Moria Teifi“ aus Diesendorf waren die erste von 22 Gruppen, die ihre Show präsentierten. Mit der neu gegründeten Gruppe „Oberndorfer Burgus Teufel“, den „Wieselburger Z´wieselteifin“, „Erlauftaler Eichbergteufeln“ und den „Gaminger Ötscherteufeln“ waren auch einige Gruppen aus der näheren Umgebung mit dabei. Die weitest angereisten Gruppen kamen aus Oberösterreich und Salzburg. Spektakuläre Licht- und Feuerelemente rundeten die tollen und durchaus schaurigen Performances ab. Von ihrer „lieben Seite“ präsentierten sich die Gruppen dagegen im eigens eingerichteten Kinderbereich.

Nach dem Krampuslauf sorgten die Sound Controllers mit DJ Moses im Discozelt für Musik und Partystimmung.