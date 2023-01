Sophie und Flora sind „Harmonics“

Sophie Rothner aus Oberndorf und Flora Griessler aus Kirnberg haben sich zusammengetan, um als Duo „Harmonics Music“ gemeinsam die Saiten zum Klingen zu bringen.

Schon in der Schule waren die Violinistin und die Harfenistin befreundet und haben gemeinsam die Oberstufe des Stiftsgymnasiums Melk mit musikalischem Schwerpunkt absolviert. „Vor etwa acht Jahren haben wir begonnen, bei Feiern von Familie und Bekannten gemeinsam zu musizieren“, erzählt Sophie Rothner. Im vergangenen Frühjahr war es den beiden ein Bedürfnis, den Menschen im Ukraine-Krieg zu helfen. „Wir haben zwei Benefiz-Konzerte mit großem Spenden-Erfolg veranstaltet“, berichtet Flora Griessler. „Im Endeffekt musizieren wir gemeinsam, weil wir damit immer wieder Momente erschaffen, in denen wir Menschen berühren und unsere Freude an der Musik gemeinsam, aber auch mit den Zuhörern, teilen“, sagen die beiden.

Sie verstehen sich nicht nur als Freundinnen, sondern auch in der Musik sehr gut. „Deshalb, aber auch weil uns beim gemeinsamen Singen aufgefallen ist, dass unsere beiden Stimmen sehr gut miteinander harmonieren, der Name Harmonics Music“, erklärt Sophie. Versiert sind die beiden auf den Instrumenten Klavier, Harfe, Violine und im Gesang. „Wir sind musikalisch sehr flexibel und daher in vielen Genres zuhause“, sagen Sophie Rothner und Flora Griessler.

