„Sein Lebensmotto war: Unser Leben beginnt zu enden, wenn wir die wirklich wichtigen Sachen nicht mehr aussprechen“, heißt es im Nachruf des Oberndorfer Arztes Christian Schwarz, den seine Kollegen für ihn verfasst haben. Eines seiner Hauptanliegen, die der engagierte Allgemeinmediziner immer wieder ansprach, waren die Arbeitsbedingungen der Landärzte – und der damit verbundene drohende Ärztemangel im ländlichen Raum.

Florian Hoffer, Allgemeinmediziner aus Petzenkirchen: „Mangel nur an Landärzten.“ | privat

„Wir haben in Österreich keinen Ärztemangel. Die Ärzte wollen bloß nicht mehr in bestimmten Fachrichtungen zu den gegebenen Bedingungen als Kassenarzt tätig sein“, weiß Florian Hoffer, Allgemeinmediziner aus Petzenkirchen und Freund des verstorbenen Oberndorfer Arztes. „Ein Hauptproblem ist meiner Meinung nach die unsichere Zukunft. Eine moderne Ordination einzurichten, erfordert hohe Investitionen, die dann aber sinnlos waren, wenn sich der Kassenvertrag oder das Angebotsgefüge in der Region ändern.“

„Aufnahmsprüfungen für Medizinstudenten prüfen nur das Wissen, nicht das soziale Engagement.“

Dr. Leopold Auer, praktischer Arzt in Purgstall

In der Einrichtung von Gesundheitszentren – 14 sollen es insgesamt bis 2021 in ganz Niederösterreich werden – sieht Allgemeinmediziner Hoffer keine wirkliche Lösung des Landarzt-Problems: „Das mag eine Lösung für Zentren und zentrumsnahe Regionen sein, aber nicht für den ländlichen Raum. Denn man benötigt trotzdem Ärzte dafür – die wir nicht haben.“ Und: „Das wäre das Ende des klassischen Hausarztes vor Ort.“

Ein solcher klassischer Allgemeinmediziner ist Leopold Auer aus Purgstall, der wie seine Kollegen gegen die Auswirkungen des Ärztemangels kämpft. Wie diese leidet auch er unter der zunehmenden Arbeitslast. „Vor Kurzem hatten wir in unserem Sprengel – auch auf Betreiben von Christian Schwarz – ein Ärzte-Netzwerk eingerichtet, mit dem wir die lückenlose Versorgung unserer Patienten sicherstellen wollten. Zum Beispiel dadurch, dass an jedem Nachmittag zumindest eine Ordination im Sprengel besetzt war.“

Allgemeinmediziner Leopold Auer, Purgstall: „Der klassische Hausarzt ist ein Auslaufmodell. | NÖN

Aussicht auf Erfolg habe eine Lösung des Problems Ärztemangel nur, wenn bereits bei der Ausbildung angesetzt werde, warnt Auer. „Ich frage mich, sind die Aufnahmeprüfungen für das Medizinstudium der Stein der Weisen? Hier werden vielleicht die Karrieretypen herausgefiltert, aber für den Arztberuf braucht man nicht nur Wissen, sondern auch soziales Engagement.“ Angehende Mediziner sollten schon während des Studiums Praxiserfahrungen in Hausarzt-Ordinationen machen können. Positive Erfahrungen, ist Auer sicher, würden das Interesse am Landarztberuf erhöhen. Dennoch fürchtet er: „Der klassische Hausarzt ist ein Auslaufmodell. Damit müssen wir uns abfinden.“

Andere Ärzte sind schon am Limit

Mit dem Tod von Christian Schwarz sieht sich nun auch Oberndorfs Bürgermeister Walter Seiberl mit dem Problem des Ärztemangels in seiner Gemeinde konfrontiert. „Unsere zweite Ärztin, Olinka Hofmann, ist jetzt schon am Limit. Der Tod von Dr. Schwarz ist, abgesehen von der persönlichen Tragik, doppelt traurig: Er hat sich mit aller Vehemenz für die Anliegen der Landärzte eingesetzt. Er hat Missstände angeprangert und nach Lösungen gesucht.“ Ob seine Gemeinde jemals wieder einen zweiten praktischen Arzt bekomme, hält Seiberl für fraglich: „Wenn unser Zahnarzt in den nächsten Jahren in Pension geht, ist unser Arzthaus leer. Ob wir dann wieder Ärzte finden, steht in den Sternen.“