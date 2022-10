Luftballon ging auf Reisen

Mit so einem abwechslungsreichen Vormittag haben die Schülerinnen und Schüler der 1B der Volksschule Oberndorf bestimmt nicht gerechnet, als sie kurz nach Schulbeginn einen grünen Luftballon auf Reisen schickten.

Drei Wochen nach dem Schulstart der Erstklässler landete der Ballon im Garten der Amstettner HAK/HAS-Direktorin Brigitte Bartmann. Auf dem am Ballon befestigten gelben Kärtchen war zu lesen: „Hurra, ich gehe jetzt in die 1B Klasse der Volksschule Oberndorf. Wenn du das Kärtchen gefunden hast, bitte schreibe an unsere Klasse zurück!“ Darum ließ sich Brigitte Bartmann kein zweites Mal bitten und stattete der 1B einen Überraschungsbesuch ab. Im Gepäck hatte sie die Schülerinnen der HAK plus Sport Sophia Balhi und Katarina Culjak, die den Schulanfängern mit einem kreativen Tanzworkshop ein Lächeln ins Gesicht zauberten. Bei der Einübung einer Cheerdance-Choreografie wurden die tanzbegeisterten Kinder auch von Waltraud Gollonitsch begleitet. Freude über die unerwartete Tanzstunde herrschte ebenso bei Susanne Klug (VS-Direktorin) und Johannes Mellmer (Lehrer der 1B).

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.