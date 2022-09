Martin Wieseneder ist unter Österreichs besten Tischlern

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Tischlermeister Martin Wieseneder aus Oberndorf hat eine ganz besonders gute Hand für Holz. Bewiesen hat er das mit seinem Meisterstück.

Gemeinsam mit 15 anderen Kandidaten, die in diesem Jahr ihre Meisterprüfung abgelegt haben, stellt er sich der Fachjury und dem Publikum im Wettkampf um den Lignorama-Award, einem bundesweiten jährlichen Wettbewerb in Riedau, der in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten der Bundesländer und dem Hauptsponsor Leitz veranstaltet wird. Martin Wieseneders Meisterstück, die Vitrine „Trust“ aus massivem Eichenholz und grauem Glas, hat die Fachjury beeindruckt.

Für den 20-jährigen Tischlermeister, der seine Lehre in der Tischlerei Dominik Baumgartner in Ruprechtshofen gemacht hat, ist das Schöne an seinem Beruf, „dass man das, was man sich vorstellt, erschaffen kann.“ Ihn fasziniert der kreative und individuelle Aspekt an der Tischlerei: „Am besten gefällt es mir, wenn ich meine Persönlichkeit einbringen und ausdrücken kann.“

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.