ORF-Moderatorin Meister-Sedlinger eröffnet Tiermassage-Praxis

„Meine Eltern haben mir zwei Leidenschaften in die Wiege gelegt – die Liebe zum Theater und Schauspiel und die Leidenschaft für Tiere. Jetzt mit 45 habe ich mich entschlossen, nicht nur meine erste Liebe auszuleben, sondern meine Zeit auch meiner zweiten großen Leidenschaft, den Tieren, zu widmen“, schildert Christina Meister-Sedlinger, die ihren Job als Radiomoderatorin beim ORF aufgegeben und sich als „Tiermasseurin und Bewegungstrainerin“ in Oberndorf selbstständig gemacht hat.

Nach über zwei Jahren intensiver Diplom-Ausbildung und zahlreichen Seminaren und Fortbildungen hat sie nun in ihrem Elternhaus in Koppendorf ihre „PhysioDog“-Praxis eröffnet, die am Freitag von Bürgermeister Walter Seiberl auch offiziell eröffnet und von Pfarrer a. D. Leopold Bösendorfer gesegnet wurde. „Dass er sich Zeit genommen hat, hat für mich besondere Bedeutung. Ich war 1976 sein erster Täufling in Oberndorf und er begleitete mich durch alle Phasen meines Lebens“, freute sich Christina Meister-Sedlinger.

Ihre neue Praxis soll ein „Kurort“ für Hunde und Pferde, aber auch für Katzen werden. „Ich bin kein Tierarzt. Kranke Tiere gehören für Diagnose und Therapie zu einem Arzt. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, den Tieren mit ganzheitlicher Betrachtung des Körpers sowie mit speziellen Massagetechniken und Gymnastik dabei zu helfen, die ihnen gegebene Kraft und Energie wiederzuerlangen beziehungsweise zu erhalten“, schildert Meister-Sedlinger und bedankt sich bei ihrer Familie sowie ihren Freunden für die große Unterstützung bei diesem Schritt in die Selbstständigkeit.

Neben ihren Händen finden auch einige „Helferlein“ abgestimmt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Tieres Anwendung – vom Matrixmobil über den Repuls-VET-Tiefenstrahler bis zum TENS-Stromgerät. Prunkstück ist aber das Unterwasserlaufband für Hunde aller Altersklassen.

Übrigens: Mit der Eröffnung der „PyhsioDog“-Praxis setzt sich eine lange Tradition des Hauses in Koppendorf fort. Denn dort hat Christinas Großvater Stefan Buchegger nach dem Krieg den Oberndorfer Wirtschaftsbund wieder gegründet.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.