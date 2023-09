NÖ Genetik: Weg in die Zukunft

Bedingt durch seinen Pensionsantritt stand der bisherige Obmann, der Oberndorfer Leopold Buchegger, nicht mehr zur Wahl. Daher wurde vom Vorstand des Zuchtverbandes Johannes Steiner als Obmann nominiert. Er bewirtschaftet in der Region Pottenstein gemeinsam mit seinem Bruder einen Milchbetrieb mit Melkroboter und Aufzucht der eigenen Remonte. In der Vermarktung ist er immer wieder mit Jungkühen und Kalbinnen im Ring erfolgreich.

In der geheimen Wahl wurde Johannes Steiner mit großer Mehrheit zum Obmann gewählt. Der scheidende Obmann Leopold Buchegger bedankte sich für die Zusammenarbeit, auch in schwierigen Situationen, und betonte, in seiner Funktion österreichweit Freunde gefunden zu haben. Johannes Steiner hob hervor, gemeinsam mit den Funktionärskollegen und Mitarbeitern die anstehenden Aufgaben meistern und die Rinderzucht für die Zukunft erfolgreich gestalten zu wollen.

Im Zuge der Generalversammlung wurden noch folgende Vorstandsmandate neu besetzt: Christian Drucker, Waidhofen/Thaya, Roland Frühwald, Langenrohr, Karl Mühlbauer, Laaben, und Franz Pickl, Weistrach. In den Vorstand wiedergewählt wurden Thomas Brandstetter, Pöggstall, Karl Braunsteiner, Rabenstein, Thomas Heigl, Allhartsberg, sowie Michael Krapfenbauer, Grafenschlag.

Neu im Aufsichtsrat vertreten sind Christian Dorfer, Waidhofen/Ybbs, Petra Gloimüller, Dunkelsteinerwald, Karl Steiner, Furth/Triesting, Martin Ederer, Purgstall, Josef Görlitzer, Gresten, Karl Haslauer, Bergland, und Helmut Wimmer, Haidershofen. Im Amt bestätigt wurden Johannes Gruber, Biberbach (Stellvertretender Vorsitzender), Maria Digruber, Mitterbach/Erlaufsee, Thomas Ernst, Wiesmath, Franz Gansch, Mank, Rudolf Gruber, St. Pölten, Thomas Hameseder, Raxendorf, Johannes Lechner, Altenmarkt/Triesting, Roland Rabl, Ludweis-Aigen, Gertrude Teufl, Purgstall, Stefan Walchshofer, Artstetten, und Markus Weidenauer, Weissenkirchen.