Immerhin war Veronikas Ururgroßvater der weitblickende Obstbaupionier Wilhelm Albert Schleicher, der 1856 den Hof „Unterhörhag“ (heute Karl-Wirt) erwarb, mit 36 Jahren zum Bürgermeister von Unteramt gewählt wurde und 1875 die Leitung der ersten Landesackerbauschule der Monarchie im „Edthof“ bei Viehdorf übernahm.

Nach seiner Rückkehr errichtete er am Unterkühberg-Grund in Gresten-Land seine „Villa Concordia“ – wo er schon 1881 einen Obstbaumkurs organisierte. Der Musterlandwirt, Alpinist, Naturforscher, Pomologe, Schriftsteller und Herausgeber eines Landwirtschaftlichen Monatsblattes starb am 8. Juni 1900 – also vor 120 Jahren.