Neuer Stützpunkt nimmt Betrieb auf

Schon als die Pläne für den Neubau beim Spatenstich im Oktober des Vorjahres öffentlich präsentiert wurden, durfte man auf die Realisierung des Projekt gespannt sein. Jetzt steht wirklich ein neuer „Flaggschiff-Store“ direkt neben dem alten Stützpunkt, der nach 35 Jahren ausgedient hat. „Auf rund 1.000 m² Fläche haben wir ausreichend Platz für die umfassende Betreuung unserer Mitglieder. Neben einem großzügigen Shop- und Schalterraum gibt es jetzt auch drei Prüfspuren mit je zwei Arbeitsstationen. Damit werden sich die Wartezeiten künftig deutlich verkürzen“, freut sich Stützpunktleiter Gerhard Prantner und sein zehnköpfiges Team über ein modernes Arbeitsumfeld auf dem neuesten Stand der Technik.

Wie jeder ÖAMTC-Neubau erfüllt auch jener in Scheibbs eine Vorbildwirkung in puncto Nachhaltigkeit und Klimaschutz: Dank Photovoltaikanlage am Dach versorgt sich der Standort weitestgehend selbst mit erneuerbarer Energie. Heizung und Kühlung erfolgen mittels Luft-Wasser-Wärmepumpe. Für die neuen Wand- und Dachkonstruktionen wurde vorwiegend auf das nachhaltige Baumaterial Holz gesetzt, Stahlbeton hingegen auf das unbedingt erforderliche Ausmaß im Stiegenhaus oder in der Aufzugskonstruktion reduziert. „Zudem gibt es eine öffentlich zugängliche ÖAMTC ePower-Schnellladestation, an der alle E-Auto-Fahrerinnen und Fahrer ihr Fahrzeug laden können.

„Wir sind aber davon überzeugt, dass die Zukunft der individuellen Mobilität aber nicht einer einzelnen Technologie gehört, sondern vielen. Daher wird der AVIA ermöglicht, eine Tankstelle auf dem Stützpunktgelände zu betreiben, an der auch Biokraftstoff der zweiten Generation angeboten wird. Autofahrerinnen und -fahrer mit der entsprechenden Freigabe des Kfz-Herstellers haben so die Möglichkeit, die CO₂-Emissionen ihres Dieselfahrzeugs deutlich zu reduzieren“, erklärt ÖAMTC-Landesdirektor Ernst Kloboucnik und gratuliert zum gelungenen Neubau.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.