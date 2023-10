ZKW hätte gerne eine eigene ÖBB-Haltestelle – aber um welchen Preis?

Der Wunsch ist nicht neu, die Gespräche ebenfalls nicht. Die Firma ZKW – immerhin der größte Arbeitgeber der Region, mit Einzugsgebiet über den Bezirk hinaus – hätte gerne eine eigene ÖBB-Haltestelle direkt beim Unternehmen. Vom Platz her wäre durchaus die Möglichkeit gegeben. Damit würde die vielzitierte Hemmschwelle des letzten Kilometers für den Umstieg auf Öffis fallen.

Auch der Bedarf, wie erste Ergebnisse einer internen Umfrage zeigen, wäre vorhanden. „Am ersten Tag dieser Umfrage haben schon 657 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilgenommen. 72 Prozent davon würden sicher oder eventuell, wenn die Zeiten passen, das Angebot, öffentlich in die Arbeit zu fahren, nutzen. Aber die Umfrage läuft noch“, erklärte SPÖ-Gemeinderat und ZKW-Mitarbeiter Thomas Matuska in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Wieselburg-Land.

Bei ZKW selbst gibt man sich etwas zurückhaltend. „Wir erheben aktuell mittels einer Umfrage in unserer myZKW-Mitarbeiter-App den möglichen Bedarf an einer eigenen ÖBB-Haltestelle beim ZKW-Werk in Wieselburg. Gleichzeitig sind wir hier im Austausch mit den beiden Wieselburger Bürgermeistern“, erklärt Standortleiter Andreas Nix auf NÖN-Anfrage.

Die Erlauftalbahn geht unmittelbar durch das Betriebsareal der Firma ZKW. Eine eigene ÖBB-Haltestelle in diesem Bereich wäre naheliegend. Foto: Christian Eplinger

ÖBB zeigt durchaus Interesse, aber ...

Auch die ÖBB würde durchaus Bereitschaft zeigen, allerdings hätte diese einen „Preis“. „Eine weitere Haltestelle im Verlauf der Erlauftalbahn wäre nur dann umsetzbar, wenn an anderer Stelle eine Haltestelle aufgelassen wird. Das hängt mit dem komplexen Fahrplangefüge zusammen, das die Wendezeit in Scheibbs, die Anbindung an die Züge der Weststrecke in Pöchlarn und die künftig neuen Kreuzungsbahnhöfe entlang der Strecke berücksichtigen muss. Auch die bevorstehende Elektrifizierung ändert an diesen Voraussetzungen nichts“, erklärt ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif.

Abtausch mit einer ÖBB-Haltestelle in Mühling?

Tatsächlich steht im Abtausch zu einer neuen Haltestelle bei der Firma ZKW immer wieder die Auflassung der ÖBB-Haltestelle Mühling oder Mühling-Plaika in der Gemeinde Wieselburg Land zur Diskussion. Auch die Variante, beide Haltstellen zusammenzulegen, wird diskutiert, wobei es seitens ÖBB-Infrastruktur AG keine Präferenz für die eine oder andere Variante gibt. „Die Entscheidung würden wir dann der Gemeinde überlassen. Wir stehen in dieser Sache natürlich weiterhin allen Partnern für Gespräche zur Verfügung“, verspricht Christopher Seif.

Die ÖBB-Haltestelle Mühling ist eine der beiden möglichen „Tausch“-Haltestellen. Die Landgemeinde winkt vorerst aber ab. Foto: Christian Eplinger

Vorläufiges „Nein“ der Landgemeinde

Vonseiten der Landgemeinde gibt es aber allerdings – zumindest seitens der ÖVP-Fraktion – eher eine ablehnende Haltung. „Die Auflassung einer der beiden Haltestellen in Mühling kommt für uns eigentlich nicht infrage. Das bringt für unsere Bürger nur Nachteile. Noch dazu, wo der Ortsteil Mühling rasant wächst, dort in den vergangenen Jahren viele Jungfamilien zugezogen sind“, sieht Bürgermeister Karl Gerstl (ÖVP) die Gemeinde als falschen Adressaten für diese Gespräche. „Wenn die ÖBB guten Willen hat und die Haltestelle ZKW ein Geschäft bringt, dann wird sie auch einen anderen Weg finden. Wir müssen in erster Linie an unsere Bürgerinnen und Bürger denken“, sagt Gerstl, will sich aber weiteren Gesprächen nicht verschließen. Daher hat man in der Gemeinderatssitzung auch noch Parteiengespräche zu diesem Thema vereinbart.

Auch die Haltestelle in Mühling-Plaika will die Landgemeinde nicht „opfern“. Foto: Christian Eplinger

Übrigens: In dieser Gemeinderatssitzung hat die Landgemeinde auch einstimmig beschlossen, das Mobilitätswende-Projekt der Firma BEST (Bioenergy and Sustainable Technologies), in dem es sich auch um den öffentlichen Verkehr geht, mit Arbeitsleistungen zu unterstützen.