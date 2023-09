Pfarre Steinakirchen hat eine neue Homepage und ein neues Logo

Neben der Planung und Durchführung der zahlreichen kirchlichen Festtage wählt sich der Pfarrgemeinderat von Steinakirchen am Forst immer ein Jahresthema. 2023 steht aus dem diesem Grund die Öffentlichkeitsarbeit der Pfarre im Mittelpunkt der Beratungen.

Nun konnte bei der ersten Sitzung im neuen Schuljahr durch den Pfarrobmann Alfred Kaltenbrunner eine sehr erfolgreiche Bilanz gezogen werden: Es wurde von einer Gruppe rund um Thomas Heigl eine neue Homepage erstellt. Sie berichtet über das aktuelle Pfarrleben und stellt alle Gruppen, die sich ins religiöse Leben einbringen, vor. Von der Kinderspielgruppe bis zum Seniorenteam reicht da die Bandbreite.

Der Pfarrhof konnte an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Besonderen Anklang findet die neue Pfarrzeitung „Impuls“. Ein Team, das von Manfred Mitterer und Florian Pöhacker geleitet wird, hat den Pfarrbrief gänzlich neu erarbeitet. Zahlreiche Helfer und Helferinnen bringen die Zeitschrift vier Mal im Jahr in alle Haushalte im Pfarrgebiet. Die Graphikerin Yvonne Danzinger hat ehrenamtlich für die Pfarre ein neues Logo entworfen. Es wird nun in Zukunft bei Briefen und Dokumenten verwendet.

Ein besonders sichtbares Zeichen der Öffentlichkeitsarbeit für die Pfarre ist natürlich das weithin sichtbare Gotteshaus. Um Energie zu sparen, wird die Kirche aber nur mehr an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen außen beleuchtet.

„Die beste Öffentlichkeitsarbeit sind aber alle Personen, die aus der Kraft des Glaubens leben. Wenn die Mitfeier der Gottesdienste durch den Einsatz für Menschen in Not ergänzt wird“, dann hat die Pfarrgemeinde auch in Zukunft ihren fixen Platz in der Gesellschaft“, betonte Pfarrer Hans Lagler in seiner Stellungnahme und bedankte sich bei den zahlreichen engagierten Mitarbeiterninnen und Mitarbeitern im Pfarrgemeinderat.