Langau, Gresten: Direkt mit dem Bus zur Arbeit

Die Parkplatzsuche vor dem Arbeitsplatz ist mit dem eigenen Fahrzeug oft keine einfache. Mit durchdachten Lösungen ist es daher auch ohne Auto möglich, wetterunabhängig und klimafreundlich in die Arbeit zu kommen.

Seit 2010 kann die Firma Welser Profile in Gresten mit dem Bus erreicht werden. „Schichtbusse“ nach Scheibbs, Waidhofen und Lunz fahren angepasst an die Schichtzeiten in die jeweilige Richtung.

„Für eine flächendeckende Mobilität braucht es regionsspezifische und nachhaltige Lösungen, die alle Bedürfnisse der Bevölkerung abdecken“, unterstreicht Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Gemeinsam mit Gerhard Schmid, Mitarbeiter der Firma Welser, führte das Mobilitätsmanagement Mostviertel einen Praxistest entlang der Linie 655 durch.

„Das Pendeln ist sehr praktisch, da die Zeiten an den Beginn und das Ende der Schicht angepasst sind.“

„Das Pendeln ist sehr praktisch, da die Zeiten an den Beginn und das Ende der Schicht angepasst sind. Auch finanziell kommt es mit dem Bus viel günstiger. Vor allem durch das Klimaticket und die aktuellen Spritpreise“, erzählt der Angestellte aus der Langau von seinen Erfahrungen mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. 37 Minuten dauert die Fahrt mit dem „Schichtbus“ von Lunz nach Gresten. Rechnet man die mühsame Parkplatzsuche mit ein, unterscheidet sich die Dauer zwischen Bus- und Autofahrt also kaum.

Durch das Engagement von Gerhard Schmid, der mittlerweile knapp zwölf Jahre zum Arbeitsplatz pendelt, wurden in den letzten Jahren zwei weitere Haltestellen bei dem Metallverarbeitungsbetrieb errichtet und die Bussitze mit Hochlehnen ausgestattet, was die Busfahrt auch bequem zum Schlafen macht. „Das ist nach der Frühschicht sehr viel wert, da ich so für den restlichen Tag schon ausgeruht bin“, zeigt sich Gerhard Schmid zufrieden.

Auf der Fahrt Richtung Gresten steigen noch weitere Kollegen ein, die ebenso positiv über die Pendelstrecke berichten. Mit der überpünktlichen Ankunft um 12:43 hat der Bus den Test offiziell bestanden.

