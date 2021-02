Die laufende Wintersaison ist für alle Skigebiete eine riesige Herausforderung, keine Frage. Die geschlossenen Beherbergungsbetriebe, die fehlenden Schulskikurse, Breitensportvereine, Firmen und Veranstaltungen sorgen für weniger Gäste auf den Skipisten.

"Daher haben sich die Eigentümer der beiden Skigebiete dazu entschlossen die Kräfte am Hochkar zu bündeln und von Montag bis Donnerstag das Skigebiet in Lackenhof schweren Herzens zu schließen", teilt die Geschäftsleitung der Ötscherlift-Gesellschaft m.b.H. auf seiner Homepage mit. Jeweils von Freitag bis Sonntag sind die Anlagen am Ötscher bis zum Saisonende von 8 bis 16 Uhr geöffnet. "Es ist uns wichtig den Saisonkartenbesitzern, Einheimischen, Stammkunden und Gästen ein durchgehendes Ski- und Wintererlebnis bieten zu können, deshalb bleibt das Hochkar durchgehend in Betrieb", heißt es weiter.