Schublach ist neuer Naturpark-Geschäftsführer

2013 wurde Andreas Purt als Geschäftsführer bestellt, um die Investitionen im Naturpark rund um die Landesausstellung 2015 erfolgreich abzuwickeln und die Organisationseinheit entsprechend professionell aufzubauen und zu etablieren. Nach zehn Jahren der erfolgreichen und intensiven Zusammenarbeit ist die Übergabe der Geschäftsführung ein logischer in der Weiterentwicklung des Naturparks, heißt es in einer Aussendung des Naturparks.

„Der Naturpark Ötscher-Tormäuer ist das richtige Instrument, für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung und um die aktuellen Herausforderungen der Ötscherregion zu bewältigen. Mit Florian Schublach hat der Naturpark in den nächsten Jahren den Richtigen an der Spitze. Ich bin überzeugt, Schublach wird mit seiner Erfahrung und viel Engagement dafür sorgen, dass die Rolle des Naturparks weiter gefestigt und ausgebaut wird.“, sagt Obfrau des Vereins Naturpark Ötscher-Tormäuer und Bürgermeisterin der Gemeinde Annaberg Claudia Kubelka.

Mit der Eröffnung der Landesausstellung 2015 übernahm Schublach die Leitung des Naturparkzentrums Ötscher-Basis in Wienerbruck. Diese entwickelte sich in den letzten Jahren zum zentralen Einstiegstor in den Naturpark und zu einem wichtigen Zentrum für Bildung und Regionalentwicklung. Schublach setzte mit dem Team des Naturparks unterschiedliche Projekte um. So entwickelte er gemeinsam mit der Bevölkerung das Naturpark-Konzept, ein Leitfaden für die Entwicklung der Region.Auch gibt es mittlerweile vier Naturpark-Schulen sowie Naturpark-Kindergärten, mit denen eine intensive Zusammenarbeit gepflegt wird. Und der Naturpark ist auch ein wichtiger regionaler Arbeitgeber mit mittlerweile sechs ganzjährig beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten und weiteren Saisonkräften.

Schublach: "Für mich persönlich ein wichtiger Schritt."

„Der Wechsel in die Geschäftsführung ist für mich persönlich ein wichtiger Schritt“, betont Florian Schublach und freut sich auf die neue Aufgabe. „Ich bin überzeugt, dass wir – mit den Menschen der Region – die Herausforderungen der kommenden Jahre lösen können. Die inhaltliche Ausrichtung ist klar: 2023 werden wir uns vor allem mit dem Thema Verwaldung beschäftigen und das erfolgreiche Projekt Hochlagenobst weiterführen. Größere Wegesanierungen quer durch den Naturpark sind ebenfalls in Planung. Zentral sind auch die weiteren Schritte zur Umsetzung des Klimaforschungszentrums Ötscher, wo in den nächsten Tagen die Machbarkeitsstudie präsentiert werden soll. Die klimatischen Veränderungen machen auch die Arbeit der KLAR!-Region immer wichtiger“, sagt Florian Schublach, der ursprünglich Koch gelernt hat und nach einigen Jahren im Ausland im zweiten Bildungsweg das Landschaftsplanungs-Studium an der Universität für Bodenkultur Wien erfolgreich abgeschlossen hat.

Obfrau Claudia Kubelka bedankt sich aber auch bei Andreas Purt: „Durch seine professionelle und zielorientierte Begleitung konnte sich der Naturpark gut entwickeln und wird nun als selbstständige Organisation geführt. Auch freut es uns, dass Andreas Purt dem Naturpark weiterhin als Prokurist erhalten bleiben wird.“ Die enge Zusammenarbeit mit Mostviertel Tourismus soll damit auch in Zukunft im touristischen Bereich fortgesetzt werden.

